Kuzguncuk'ta kilise haçını söken şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında, 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Mazlum D. hakimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, daha önceki beyanlarında da belirttiği gibi bir anlık bir şey olduğunu, hastalığının etkisiyle yaptığını savundu.

Gerçekleştirdiği eylemin altında herhangi bir neden olmadığını iddia eden Mazlum D., hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.

Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheli Mazlum D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. (DHA)