Kuzeyli kadınlar güzelliğini kefire borçlu

T24- İnsanlar uzun yaşam sırrının peşinde. Bunun için ömür olarak 100'ü geçmiş insanların yaşam kalitesini araştırıyor bilim adamları.. Kafkasya'da 120 yaşındaki insanların varlığından yola çıkılarak, kefirin sağlıklı yaşamdaki rolü anlaşıldı. Şimi kefir kapsülü yaşam iksiri olarak tüketiliyor.



Kafkas halkının efsanevi besini, "gençlik desteği" olarak olarak ün yaptı. Bir çok insanın tüketme amacı tamamıyla bedeni koruyucu amaçlı. Çünkü içindeki mayalar, bünyeyi güçlendiriyor ve hastalıkları önlüyor. Bağışıklık sisteminin işleyişinde önemli işleve sahip. Gün içinde sıkça maruz kaldığımız oksitlerden (zehir) arındırma (antioksidan özelliği) bulunuyor. Farma Royal tarafından üretilen kefir kapsülü annelerin de gözdesi... İçindeki probiyotikler, çocukların sağlık kaynağı oldu.





Sadece gençliğe deği,l güzelliğe de katkısı olan bir besin. Özellikle kadınlarının güzelliği dünyaca bilinen Rusya'da, geleneksel besin olarak hergün kefir tüketiliyor. Çerkez ve Rus kadınlarının güzellik sırrı olarak bilinen kefirin içindeki onlarca probiyotik ve zengin mineraller cilt dostu.



Prof. Dr. Ziya Mocan, kefirdeki fosforun, hücre gelişimine etki ettiğini ve enerji ihtiyacını karşıladığını söylüyor. Karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kullanımında kolaylık sağlayan bu besinin "Barsak hareketlerini hızlandırdığını, mide salgılarını arttırıp, hazmı kolaylaştırdığını anlatıyor. "Mikrobik enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırıyor. Kemik erimesini önlüyor, bronşit ve astım nöbetlerini azaltıyor" diyor Mocan.



Kültürümüzün bir ögesi olan ve ayrana benzeyen bu gıdanın "gençlik iksiri" olarak da kullanıldığını vurgulayan Mocan, kalsiyum, magnezyum, flor, fosfor ve selenyum zengini gıdanın düzenlii tüketildiğinde sağlığı korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktiren kefir, Ada Pakkan'ın da gençlik iksiri. Sanatçı, güzelliğini kefir tüketmesine borçlu olduğunu açıkladı.



Kefir'i sıvı halde satın alıp tüketmek mümkün. Ancak sıvı olarak tadı mahoş. Ekşimsi tadından dolayı içemeyen haylı insan var. Son derece popüler olan besinin şimdi kefir kapsülü olarak satılıyor. . Genç kalmak ve güzelleşmek isteyenler için doğal market raflarında yerini alan .kefir kapsülü tamamen doğal fıormda..



Kefirin mucizeleri







 Uykusuzluğu ve sinirsel depresyonu ortadan kaldırır

 Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler

 Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler

 Gençlik ve dinçlik duygusunun sürekliliğini sağlar

 Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir

 Safra kesesi ve böbrek hastalıklarını iyileştirir

 Sindirim sistemini mükemmel şekilde düzenler

 Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci arttırır

 Kronik yorgunluğu giderir

 Stresi azaltır, sakinleştirir ve kolesterolü düşürür

Sinir sistemini güçlendirir

 Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler

 Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir

 Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir

 Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir

 Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar

 Menapoz dönemindeki riskleri azaltır

 Sağlıklı diyet için kullanılır, kilo almayı önler