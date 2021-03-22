Kuzeyden'den '50 bin fidan 5 orman' projesi: En büyük orman yangınlarının yaşandığı 5 şehir ağaçlandırılacak

Kuzeyden su, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Dünya Su Günü’nde ağaçlandırma çalışması başlatıyor. Projeyle, geçen yılın en büyük orman yangının yaşandığı Hatay başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale illerini ağaçlandırılacak.

‘Kuzeyden’le 50.000 fidan 5 orman’ diyen Kuzeyden, 5 ilde ‘Kuzeyden Ormanları’nı oluşturacak. 20 Mart Cumartesi günü itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan 2 seçili Kuzeyden ürünü, 1 fidana dönüşecek.

Ormanlık alanlar için Orman Genel Müdürlüğü ile bir araya gelen Kuzeyden, Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeni ile zarar gören illeri ağaçlandırmak için Dünya Su Günü’nde ‘Kuzeyden’le 50.000 fidan 5 orman’ diyerek Getir kullanıcılarını desteğe çağırıyor. Marka, sürdürülebilir bir gelecek için Kuzeyden ormanlarını oluşturmayı ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor.

5 il, 5 orman, 50 bin fidan

Hatay, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale illerini ağaçlandırmaya başlayacak olan Kuzeyden, 20 Mart tarihi itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan iki seçili Kuzeyden ürününü 1 fidana dönüştürüyor. Kullanıcılar Getir uygulaması üzerinden bir sayaç vasıtasıyla anlık olarak ulaşılan fidan sayısını görebilecek ve hedefe ne kadar yaklaşıldığından anında haberdar olacak.

Sürdürülebilir bir yaşamın temel kriteri olarak doğal yaşamın korunması gerektiğini söyleyen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Kaynağını doğadan alan Kuzeyden olarak, tüketilen suları fidan olarak geri döndürecek proje ile insandan doğaya, tüm ekosisteme dokunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.