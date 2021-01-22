Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. Bölüm Fragmanı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Show Tv'</strong>nin sevilen dizisi <strong>Kuzey Yıldızı İlk Aşk</strong> 48. yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.İşte merakla beklenen <strong>Kuzey Yıldızı İlk Aşk</strong> 48. yeni bölüm fragmanı...</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yq1wb?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n<div class="col">\n<div class="VideoInfo__titleAndExpandButton___2jTDa">\n<h3 class="VideoInfoTitle__videoTitle___UDnVC" title="Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. Bölüm 2. Fragman">Kuzey Yıldızı İlk Aşk 48. Bölüm 2. Fragman</h3>\n</div>\n</div>\n<div class="col">\n<div class="ChannelLine__channelLine___2rGdC">\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yt0zp" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>