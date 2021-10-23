Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, kendisini tanıyan Katalonya Parlamentosu'na teşekkür etti

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Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, kendisini tanıma kararı alan Katalan Parlamentosu'na teşekkür etti.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nden yapılan açıklamada "Katalonya bölgesindeki arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor ve tarihi duruşları için minnettarlığımızı dile getiriyorum" dedi.

Katalonya Parlamentosu'nda bu hafta yapılan oylamada Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin resmen tanınması kararlaştırılmıştı. Bazı otoriteler Katalan Parlamentosu'nun böyle bir yetkisi olmadığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuyla ilgili olarak, "Bizim muhatabımız İspanya devleti ve Madrid. İspanya’nın tutumu bizim için değerli. Yani afaki olarak bir kıyaslama yapacak olursak Türkiye’deki bir belediyenin Mayorka Adası'nı tanıması bir sonuç çıkartıyor. Uluslararası hukukta aslolan devlettir. Bu konuya ilişkin İspanya nezdinde daha önce girişimlerimiz olmuştu, tekrar İspanya devleti nezdinde girişimlerde bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.