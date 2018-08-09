Kuzey ülkelerinde Güneş şöleni 

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - BU yıl üçüncü Güneş tutulması, 11 Ağustos günü gerçekleşecek. Ay\'ın Güneş\'in yüzde 75\'ini örteceği gökyüzü şöleni, Kanada\'nın en kuzeyinden Moğolistan ve Çin\'e kadar kuzey ülkelerinden görülebilecek.

2018 yılında iki Güneş tutulması iki de Ay tutulması yaşandı. Bu yılın son tutulma olayı üçüncü kez Güneş\'te olacak. 11 Ağustos günü gerçekleşecek Parçalı Güneş Tutulması, Kanada\'nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, Rusya ve Kazakistan\'ın büyük kısmı, Moğolistan ve Çin\'in büyük bölümünden izlenebilecek.

Bu yıl içinde 31 Ocak\'ta Tam Ay Tutulması\'nın da izlenebildiği bölgelerde görülebilecek bu Güneş tutulması, genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek. Ülkemizden görülemeyecek bu tutulmada Ay Güneş\'in yaklaşık yüzde 75\'ini örtecek.

Bu yıl gerçekleşen iki Güneş Tutulması ise 15 Şubat ve 13 Temmuz\'da yaşanmıştı. Bu tutulmalar Antartika\'nın büyük kısmı, Amerika\'nın güneyi ve Avustralya\'nın güneyinden görülebilmişti.

