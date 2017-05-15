Kuzey Ren-Vestfalya’nın yeni başbakanı "Türk Armin"

Almanya'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'daki (KRV) seçimlerde zafer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Armin Laschet'in oldu. 56 yaşındaki Laschet'in, Sosyal Demokrat Parti'nin güçlü olduğu eyalette rakibi Hannelore Kraft'a karşı zafer kazanacağına ilk başta pek ihtimal verilmemişti. Ancak Laschet seçim kampanyasında iç güvenlik konusunu ön plana çıkartarak puan topladı. "Eyaletin suç işleyenlere karşı sıfır hoşgörü göstereceğini” belirten Laschet, iç güvenliğe ilişkin 15 maddelik bir program hazırladı. Seçimlerde iktidara gelmesi halinde yeni 2 bin 300 polisin işe alınacağını vaat etti. CDU Genel Başkan Yardımcısı olan Armin Laschet, KRV eyaletinin yeni başbakanı olacak.

"Türk-Armin” olarak adlandırılıyordu

CDU Genel Başkan Yardımcısı Laschet, KRV'de adını Uyum Bakanı olarak duyurmuştu. CDU, 2005 yılında beklenmedik bir şekilde KRV'de seçimleri kazanmış ve Laschet, Jürgen Rüttgers'in kabinesinde Aile, Kadın ve Uyumdan Sorumlu Bakan olarak görev yapmıştı. Partisinin dünyaya açık bir çizgi izlemesi gerektiğini savunan Laschet, muhafazakar CDU'lular tarafından eleştirilmiş ve göçmenlere özellikle de Türk kökenlilere yönelik izlediği ılımlı siyaset nedeniyle kendisine "Türk-Armin” lakabı yakıştırılmıştı.

Ancak 2012 yılındaki seçimlerde partisinin aldığı yenilginin ardından KRV CDU Teşkilatı'nın başkanlığını üstlenen Laschet, partisinin oylarını yeniden yükseltmeyi başardı. Avrupa yanlısı bir siyaseti tercih eden Laschet, Başbakan Angela Merkel'in izlediği mülteci politikasına da destek vermişti.

Hukuk öğrenimi gören ve siyasete atılmadan önce gazeteci olarak çalışan Laschet, evli ve üç çocuk babası.

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dpa, JD/BK