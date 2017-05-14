Kuzey Ren Vestfalya sandık başında

Kuzey Ren Vestfalya 1995 yılına kadar Sosyal Demokratların bir nevi kalesiydi. Sosyal demokratlar 1995 yılında eyalet parlamentosunda mutlak çoğunluğunu kaybetti. Daha sonraları kurulan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti 2010 yılında çoğunluğunu yitirince, Sosyal Demokrat Hannelore Kraft liderliğinde bir Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller azınlık hükümeti kuruldu. 13 Mayıs 2012 tarihinden bu yana da aynı koalisyon ortakları çoğunluk hükümeti olarak ikinci kez eyalet hükümetini bugüne kadar devam ettirdi.

Eyalette 2012 yılında yapılan seçimlerden sonra meclise beş parti girmeyi başarmıştı. Eyalet Parlamentosu’nda toplam 237 milletvekili seçilmişti. Bunlardan 98’i Sosyal Demokrat Parti (SPD), 68’i Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), 29’u Yeşiller Partisi, 22’si Hür Demokrat Parti (FDP) mensubu. Korsanlar Partisi 17 vekil ile temsil ediliyor. Üç milletvekili ise bağımsız.

Eyalet parlamentosuna girmek için 7 partinin şansı var

Bugün ise seçime Kuzey Ren Vestfalya eyalet seçimine Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti, sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), Sol Parti (Die Linke) ve Korsanlar Partisi katılıyor.

Yapılan en son kamuoyu yoklamalarına göre Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) son seçimlerdeki seviyede kalması bekleniyor. Ana muhalefet CDU'nun ise ikinci güçlü parti düzeyinde oy alacağı tahmin ediliyor. Böylece iki büyük partide fazla bir oynama olmayacağı, asıl değişikliğin küçük partilerde olması bekleniyor.

Beş yıl önce eyalet parlamentosuna giren Korsanlar Partisi'nin bugünkü seçimde yeniden eyalet meclisine girmesi çok zor görünüyor. Son yıllarda oylarını artıran mülteci ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclise girmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. En büyük kaybın ise 2012’den bu yana koalisyon ortağı olan Yeşiller Partisi'nde olması bekleniyor. Hür Demokrat Parti’nin de (FDP) meclisteki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.

Büyük koalisyon olasılığı yüksek

Tahmin edildiği gibi Yeşiller'in büyük oy kaybına uğraması durumunda eyalette yeniden bir Sosyal Demokrat Parti-Yeşiller Partisi koalisyonun kurulması mümkün görünmüyor. Siyasal gözlemciler federal düzeyde olduğu gibi eyalet düzeyinde de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) büyük koalisyon kurma ihtimalinin güçlü olduğuna işaret ediyorlar.

Türk kökenli milletvekili adayları

Almanya’nın 81 milyonluk nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan 17 milyon 865 bin nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya’da Şubat 2017’deki istatistiklere göre toplam 4 milyon 300 bin göçmen yaşıyor. Bu da eyaletteki her dört kişiden biri göçmen kökenli olduğu anlamına geliyor. Eyaletteki en büyük göçmen grubunu oluşturan Türk kökenlilerin sayısı 1 milyon dolayında. Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı’nın (TAM) verdiği bilgiye göre 2014 yılı itibarıyla Kuzey Ren Vestfalya’da 18 yaş üstü 201 bin Türk kökenli seçmen bulunuyor.

Bugünkü eyalet seçiminde çok sayıda Türkiye kökenli milletvekili adayı da yarışıyor. Kuzey Ren Vestfalya seçimleri 24 Eylül'de yapılacak Almanya genel seçimlerinin bir provası gibi algılanıyor ve nüfus yoğunluğu açısından Türk kökenli seçmenin burada kilit rol oynaması bekleniyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekilliği için Volkan Baran, Serdar Yüksel ve Cem Timirci yarışıyor. Hristiyan Demokrat Birlik partisinden (CDU) bu dönem de Köln'den Serap Güler yine aday. Güler aynı zamanda partisinin uyum politikaları sözcüsü ve eyalet meclisine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeşiller Partisi’den milletvekili Ali Baş ve Berivan Aymaz gelecek yasama döneminde de parlamentoda olmak için yarışıyorlar. Şimdiki Eğitim Bakanı Sylvia Löhrman’ın Başbakan adayı olduğu Yeşiller Partisi listesinde milletvekili Ali Baş 34. sırada yer alırken, 13. sırada yer almayı başaran Berivan Aymaz’ın yeni dönemde seçilme şansı daha yüksek görünüyor. Yeşiller’in yüzde beş barajını aşması durumunda Aymaz ilk kez milletvekili olacak. Aymaz beş yıldan bu yana Köln Büyükşehir Belediyesi encümen üyeliği yapıyor.

Aday listelerinde Türkiye kökenli en fazla adayı Sol Parti gösterdi. Sol Parti'nin Kuzey Ren Vestfalya’daki liste başı adayı Özlem Alev Demirel. Sol Parti ayrıca Aslı Nau ve Ezgi Güyildar’ı milletvekili adayı gösterdi. Sol Parti’nin yüzde 5 barajını aşması durumunda her üç Türkiye kökenlinin de parlamentoya girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Türk kökenliler hangi partileri tercih ediyor?

Merkezi Essen kentindeki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı (TAM) Türk kökenlilerin hangi partiye, hangi gerekçelerle oy verdiğine ilişkin 2016'nın Mayıs ayında bir araştırma yaptı. Göçmenlerin hangi partiyi tercih ettikleri konusunda onların kökenlerinin bulunduğu ülkede edindikleri tecrübelerin, Almanya’da yaşadıkları sürenin, toplum tarafından ne ölçüde kabul gördüklerinin ve seçimlere katılım imkanlarının rol oynadığı ortaya çıkıyor.

“Şimdi seçim olsa hangi partiyi seçerdiniz?” sorusuna geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de Türk kökenli seçmenlerin -Alman vatandaşı olsun ya da olmasın- yüzde 65'i Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) oy vereceğini açıklamış. Yüzde 12’si Hristiyan Demokrat Birlik partisini (CDU), yüzde 10’u Sol Parti’yi diğer yüzde 10’luk kesim de Yeşiller Partisi’ni tercih edeceğini belirtmiş. Hür Demokrat Parti’yi (FDP) yüzde 1’den daha bir kesimin benimsediği, yüzde 2’lik bir kesimin ise diğer partilere oy vereceğini açıklamış.

Genel seçime etkisi

2017 Almanya’da süper seçim yılı olarak adlandırılıyor. Eyalet seçimlerinin yanı sıra eylül ayında da genel seçimler yapılacak. Yılın ilk eyalet seçimleri Saar ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yapıldı. Saar ve Schleswig-Holstein eyaletelerinde iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) seçimden birinci parti olarak çıkarken Sosyal Demokrat Parti her iki eyalette de hezimete uğradı.

Bu nedenle şimdi gözler Kuzey Ren Vestfalya’ya çevrilmiş durumda. Sosyal demokrat Hannelore Kraft’ın başbakanlığındaki koalisyon hükümeti çoğunluğunu ve iktidarını koruyabilecek mi? Sosyal demokratlar bu eyalette de başarısız kalacak olursa bunun genel seçimlere önemli yansımaları olacağına işaret ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Çelik Akpınar