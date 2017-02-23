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Deutsche Welle

Kuzey Ren Vestfalya Erdoğan mitingi istemiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemeyi planladığına ilişkin haberler Alman politikacıları endişelendirdi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi mitinge izin verilmemesini istedi.

23 Şubat 2017 13:28

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın Almanya'daki olası bir referandum mitinginin federal hükümet tarafından engellenmesini talep etti.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger, "federal hükümetin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ya da Almanya'nın herhangi bir yerinde bu tür mitingelerin düzenlenmesini önlemesi gerektiğini" ifade etti.

Jäger, "Buradaki düşünceyi ifade özgürlüğü, temel hakların sınırlandırılması ve idam cezasının geri getirilmesi ile birlikte sunulan bir anayasa değişikliğinin kampanyası için kötüye kullanılamaz" şeklinde konuştu. Eyalet İçişleri Bakanı, Türkiye iç politikasındaki gerginliklerin Almanya'ya taşınmasının engellenmesi gerektiğini kaydetti.

"İç politik mesele Almanya'ya taşınamaz"

Hafta başında da benzer bir açıklama Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinden yapılmıştı. Eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, Türkiye iç politikasındaki gerilimin Almanya'ya uzanmasının engellenmesi gerektiğine dikkat çekerek Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemesini federal hükümetin diplomatik yolları kullanarak engellemesi gerektiğini kaydetmişti.

Bild gazetesi de çarşamba günü Ankara'daki diplomatik çevrelere dayandırdığı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında Almanya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti. Gazete, "Erdoğan'ın Mart ayında Strasbourg'u ziyaret edeceğini ve ara durak olarak Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hangi kent olduğu kesinleşmemiş olmakla birlikte referandum mitingi düzenleyeceğini" aktardığını yazmıştı.

Gazete aynı zamanda Almanya'daki Türk Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu'nun, Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret etmeyi planladığına yönelik resmi bir başvuruda bulunmadığını ifade ettiğine de yer vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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