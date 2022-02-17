Kuzey Ormanları üç aylık izleme raporu: İstanbul kirlilik yükünü kaldıramıyor

Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Raporu'na göre, dünyanın en önemli doğa alanlarından ve ekolojik koridorlarından biri olan Kuzey Ormanları coğrafyasında yer alan; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Yalova, Balıkesir ve Bursa'da 2021 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları boyunca 317 adet tehdit, tahrip ve savunma nitelikli olay kaydedildi.

Kaydedilen izlemelere bölgesel olarak bakıldığında 1. Bölgede (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kuzey Çanakkale) 65 adet, 2. Bölgede (İstanbul) 69 adet, 3. Bölgede (Sakarya, Kocaeli, Düzce) 62 adet ve 4. Bölgede (Yalova, Kuzey Balıkesir, Kuzey Bursa) 24 adet tehdit, tahrip ve savunma başlığı tespit edildi.

Yapılan izlemelerde ayrıca Kuzey Ormanları ile ilgili yasa-yönetmelik değişikliği, ormanlara giriş yasakları gibi başlıklarda ulusal ölçekli 44 adet, Marmara Denizi ile ilgili olarak da 26 adet olay kaydedildi.

Kuzey Ormanları Coğrafyasının ortasında yer alan İstanbul bölgesi'ndeki Kuzey Ormanları mevkilerinde; mega rant projeleri ve bu projelerin arttırdığı kirlilik, yapılaşma ve yaban tahribi gözlendi. Bu sebeple bu üç aylık rapor kapsamında yapılan izleme faaliyetine göre birinci sıradaki bölge Kuzey Ormanları’nın 2. bölgesi olan İstanbul oldu.

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanlık ve kırsal alanlar; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otobanı, 3. Havalimanı ve son olarak Kanal İstanbul isimli mega rant projelerinin etkisiyle büyük bir yapılaşma baskısı altında kaldı, şehrin suyu ve havası büyük bir kirlilik yükü ile boğuşmaya başladı.

Kuzey Ormanları’ndan tertemiz doğan dereler İstanbul’a zehir akıtıyor

İstanbul’un Maltepe’den geçen Çamaşırcı deresi ve Çengelköy’den geçen Bekar deresindeki su kirliliği ve lağım kokuları nedeniyle esnafı ve halkı rahatsız etmiştir.

Boğaziçi balık soykırımı sahasına çevrildi

Endüstriyel balıkçılık, Karadeniz ve Marmara Denizi arasında soyunu devam ettirmek için Boğaziçi’ni göç yolu olarak kullanan balık türlerini yok ediyor.

Endüstriyel balık avcılığı yapan tekneler bu yıl da, türlerini sürdürebilmek için İstanbul Boğazı’ndan geçmek zorunda olan balık türlerini kitlesel olarak avlamaya devam etti. Yeniköy ve Çubuklu hattının kuzeyinde kalan alanda, gırgır tekneleri ile gerçekleştirilen balık avcılığı hakkında açılama yapan Kuzey Ormanları Savunması (KOS) “Yüzlerce gırgır balıkların bu mecburi geçişi sırasında Kuzey Ormanları’nın en eşsiz ekosistemlerinden biri olan Boğaziçi’ni bir kapan olarak kullanıp, adeta balık sürülerini tuzağa düşürüyor” dedi.

“60 olan balık türü sayısını 4-5 türe kadar gerilettiler"

Boğaziçi’nin yüzbinlerce leylek ve yırtıcı kuşun hava göç koridoru olmasının yanı sıra, balıklar için de zorunlu ve tek deniz geçiş koridoru olduğuna dikkat çeken açıklamada, yıllar içinde karasal atık kaynaklı deniz kirliliği ve aşırı avlanma yüzünden 60 civarında olan balık türü sayısı dört-beş türe kadar gerilediği bilgisini paylaşıldı.

Balıkların yavrulaması, çoğalması ve neslini sürdürebilmesi için göç yollarını tamamlaması gerektiğine dikkat çeken açıklamada, “Boğaziçi ve Çanakkale Boğazı derhal endüstriyel balık avcılığına kapatılmalıdır. Gırgır avcılığında derinlik sınırı 24 metreden Avrupa Birliği standardı olan 50 metreye yükseltilmelidir. Bu gırgır balıkçılığı, her yıl ağlara takılan yüzlerce yunusu, deniz kaplumbağasını da boğup öldürüyor” denildi.

"Kanal İstanbul isimli doğa yağması başladı"

8 Ekim 2021'de TOKİ, Kanal İstanbul güzergahındaki konut projesinin ihalesini yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin tartışmalı Kanal İstanbul projesi kapsamında imara açılmak istenen “tarla” ve “ham toprak” alanları üzerine hazırladığı konut projelerinin tepkilere karşın ihalesini yaptı. İhaleye verilen tekliflerin değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi.

Kanal İstanbul için 754 bin metrekarelik askeri alan imara açıldı: Sanayi tesisleri yapılacak

TOKİ'ye ait Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan 754 bin metrekarelik askeri alanın imar planları değiştirildi. Plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Değişiklik ile İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda “askeri alan” olarak işaretlenen dev araziye, “sanayi ve depolama bölgesi” fonksiyonu verildi.

"Balık popülasyonu yok oluyor, Kanal İstanbul’dan vazgeçilmeli"

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye denizlerinde balık popülasyonunun yok olma riskine dikkat çekerek, ”Denizlerin kurtulması için Kanal İstanbul’dan vazgeçin” çağrısı yaptı.

Kanal İstanbul’dan geriye TOKİ inşaatları mı kalacak?

Kanal İstanbul çevresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından devam edecek ihale zincirinin dördüncüsü 25 Kasım 2021'de yapıldı. Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna bölgesinde toplam 2 bin 431 konut yapılacak.

İktidarın ısrarla ‘Yapacağız’ dediği, muhalefetin ‘ihaleye girmeyin, bedelini ödersiniz” uyarısı yaptığı Kanal projesi TOKİ ihaleleriyle yol almaya devam ediyor.