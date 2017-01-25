Kuzey Ormanları Savunması'ndan "Belgrad Ormanı'na yağmaya engel ol" çağrısı

Kuzey Ormanları Savunması, Haliç-Karadeniz Sahra Hattı projesinin Belgrad Ormanları'nın sonuna getireceğini belirterek" "Belgrad Ormanı'na yağmaya engel ol" çağrısında bulundu.

Kuzey Ormanları Savunması “Haliç Kemerburgaz Karadeniz Dekovil Hattı”na karşı 29 Ocak Pazar günü saat 11.30’da Belgrad Ormanı’nda basın açıklaması ve doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.

Bianet'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç-Kemerburgaz dekovil hattı (raylı hat) ile geçmiş dönemlerde İstanbul'da faaliyet gösteren Silahtarağa Elektrik Santrali'yle şehrin kuzeyindeki linyit ocakları arasında kurulan tarihi demiryolu hattı tekrar hayata geçireceğini duyurmuştu. Proje ile Haliç - Karadeniz Sahra Hattı hizmete alınarak toplu taşımaya ve turistik gezilere imkan sağlanması amaçlandığını söylemişti. Projenin 13 Ocak'ta yapılması planlanan ihalesi 1 Şubat'a ertelendi.

KOS, projenin “Belgrad Ormanı’nın sonunu getireceğini” belirterek projeye karşı çıkıyor. Projeye karşı başlattıkları imza kampanyasına katılım 12 bini aştı.

Pazar günü gerçekleşecek etkinliğin çağrı metninde şöyle seslendiler:

“İstanbul’a binlerce yıldır hayat veren ve Kuzey Ormanları’nın eşsiz parçalarından biri olan Belgrad Ormanı, dekovil tren hattı ile yağmalanmak isteniyor. Belgrad Ormanı’nın yok edilmesine izin vermeyelim, ormanımızı birlikte savunalım, şehrimizin nefesine sahip çıkalım” dediler.

Ağaçların işaretlenmesine İBB’den açıklama

Belgrad Ormanı’nda ağaçların işaretlenmesi de sosyal medyada tepki görmüştü. Habertürk’ten Nagehan Alan’ın haberine göre İBB proje kapsamında ağaçlarda böyle bir işaretleme yapmadıklarını, işaretler konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi.

“Proje kapsamında ağaç kesimi yapılmayacak ancak raylı sistem güzergâhındaki ağaçlarda uygun bir yere taşıma işlemi yapılabilir fakat işaretlemeler tarafımızdan yapılmadı” diye açıklama yaptı.

Proje nedir?

İBB sitesinde proje kapsamında 25 kilometre uzunluğundaki hatta 10 istasyon olacağı, 22 ayda bitirilmesi planlanan hat boyunca bisiklet ve yaya yolu yapılması planlandığı belirtiliyor. Hatta nostaljik araçlarla hizmet verilmesi planlandığı söyleniyor.

Güzergah: İlk 2 etap inşaatı başlayacak. Hat Silahtarağa bölgesinde yer alan Santral İstanbul’dan başlayıp Kağıthane deresi ve Cendere yolunu izleyerek Göktürk üzerinden Ayvad Bendi mesire alanında son bulacak.

İstasyonlar: Santral İstanbul, Kağıthane, Sadabat, Cendere, TT Arena, Hamidiye, Kemerburgaz, Mithatpaşa, Ayvad Bendi ve Göktürk İstasyonları ile birlikte 1 adet depo bakım sahası yapılması planlanıyor.

Hattın Geçtiği İlçeler : Kağıthane ve Eyüp

Entegrasyon Noktaları; Yapımı devam eden Mahmutbey- Mecidiyeköy- Kabataş Metro Hattı ile Sadabat İstasyonunda, Yapımı devam eden Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ile Silahtarağa İstasyonunda, Planlanan İstinye- İTÜ- Kağıthane Metro Hattı ile TT Arena İstasyonunda olacak.