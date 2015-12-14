Kuzey Ormanları Savunması 3. köprüyü protesto etti: Köprü yapma boşuna, yıkacağız başına

İstanbul’un Garipçe köyünde bir araya gelen Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyeleri, 3. köprünün şantiyesinden eylem yaptı ve “Köprü yapma boşuna, yıkacağız başına” sloganları attı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre kamyonların önüne geçen aktivistler yola “Katil Köprü” yazdı. Daha sonra sloganlarla ve ıslıklarla 3. Köprü’nün girişine gelen aktivistler “Kuzey Ormanları direnecek” yazılı pankart açarak “Kibir Anıtı 3. Köprü” ve “Köprü yapma boşuna yıkacağız başına” sloganları attı. Eyleme müdahale eden özel güvenlik görevlileri “vatan hainleri” diye bağırarak aktivistlerin üzerine yürüdü.

Aktivistlerle özel güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Basın açıklamasında “Köprünüz sizin iktidar olduğunuz bu ülkenin hukuk düzenine göre kaçak ilan edilmiştir. Havalimanınız kaçaktır. İşçilerin canı pahasına bitirmeye çalıştığınız inşaat projeleriniz kaçaktır. Kuzey Ormanlarını derhal terk edin” denildi.