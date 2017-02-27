Kuzey Ormanları Savunması: 3. havalimanı ulaşım değil, İstanbul'u yok etme, emlak-inşaat projesidir

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), 3. havalimanı konusunda "Projeden çekilen yok" diyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a yanıt verdi. "3. havalimanı raporumuzda da savunduğumuz üzere, bir ulaşım projesi olmayıp ÇED raporlarında aynen belirtildiği üzere bir Aerotropolis ya da 'Havalimanı Kenti', bir emlak-inşaat projesidir. Eko-kırım ve kent-kırım Aerotropolis projesi, İstanbul’u yok etme projesidir" dendi.

Kuzey Ormanları Savunması 20 Şubat günü inşaat ve emlak alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli Atradius Dutch State Business’in, 3. Havalimanı projesinden çekildiğini duyurmuştu. Duyuruda, firmanın Kuzey Ormanları Savunması’nın hazırladığı raporu 2016’da talep ettiği, daha sonra projeden desteğini çekme kararı aldığını ve Hollanda’dan iki sivil toplum örgütünün Kuzey Ormanları Dayanışması’na destek verdiği bilgileri yer almıştı.

Ahmet Arslan bu duyuru sonrası iki açıklama yaptı “Dünyanın prestij projesi olan 3. Havalimanı projesinde yer almak adına herkesin yarıştığı bir ortamda, kimsenin çekilmesi söz konusu değil” dedi.

Diğer açıklamada ise “Kaç tane şirketin destek verdiği konusundaki rakam şu anda aklımda tam olarak yok. Ama çok sayıda şirket destek veriyor. Kredi sisteminde anlaşmalarda herhangi bir sıkıntımız yok. Birinin sistemden çekilmesi demek, anlaşmaların sıkıntıya düştüğü anlamına gelmez” dedi.

Bianet'teki habere göre, Kuzey Ormanları Savunması bu açıklamalar üzerine bir basın duyurusu yaptı:

"Bakanın ‘projeden çekilen yok’ dediği tüm küresel şirketler üşüştükleri Kuzey Ormanları’ndan, tarım topraklarından, su kaynaklarından çekilmeli, küresel yağmacıları cezbetmek için yapılmakta olan tüm projeler derhal durdurulmalı, iptal edilmelidir.

"3. havalimanı raporumuzda da savunduğumuz üzere, 3. havalimanı projesi bir ulaşım projesi olmayıp ÇED raporlarında aynen belirtildiği üzere bir Aerotropolis ya da 'Havalimanı Kenti', bir emlak-inşaat projesidir. Amaç, havalimanını bir çekim ve cazibe merkezi yaparak çevresine kentler inşa etmek ve çevredeki bakir arazileri emlak ve inşaat şirketlerinin bilumum projelerine açmaktır.

"Kapalı kapılar ardında pazarlık yapılıyor"

"Kanal İstanbul ve 3. köprü ile birlikte bir paket programdır. Dolayısıyla, bugün 3. havalimanı projesi bölgesinde, bir tane değil, onlarca proje için küresel inşaat ve emlak şirketleriyle kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyor.

"Bu ülkenin vatandaşları, 3. Havalimanı sahasına yönelik onlarca proje hakkında hiç bir bilgiye sahip değil. Ne acıdır ki, bu projeler kotarıldıktan sonra ancak haberimiz oluyor.

"Köklü kredi kurumu ADSB etik gereği, firmanın adını ve üstlenmek istediği projenin yerini ve içeriğini KOS’a açıklamamıştır. Öte yandan, KOS ile yazışmakta olan ADSB Çevresel ve Sosyal Danışmanı Jellema Anna, ADSB resmi e-postası üzerinden firmanın projeden çekildiğini 26 Ocak 2017’de tarafımıza bildirmiştir.

"Biri çekilse diğeri sırada"

"Bakan Arslan, 'Projeden çekilen yok' derken, talanın boyutunu ve trajik gerçeği de açık etmektedir. Küresel emlak inşaat şirketleri, kendi ülkelerinde yapamadıkları, yapamayacakları doğa ve çevre talanını İstanbul’un asırlardır el değmeyen arazilerinde gerçekleştirmek üzere ellerini ovuşturmaktadır. Biri çekilse, diğerleri sıradadır.

"Kentin can damarları olduğundan, Roma, Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet hiçbir dönemde el sürülmemiş Kuzey Ormanları bugün büyük tehdit altındadır. Havalimanı bahanesiyle, havalimanını merkez eylerken, çevresini bilcümle kent projesiyle talan edecek eko-kırım ve kent-kırım Aerotropolis projesi, İstanbul’u yok etme projesidir. Mesele, kredi sağlandı / sağlanmadı, şirket çekildi / çekilmedi ötesinde budur. İstanbul’u el birliği ile ya savunacağız ya savunacağız; mesele bu kadar basittir.