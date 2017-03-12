T24 LogoT24 Logo
Çevre

Kuzey Ormanları Savunması, 2016'nın doğa düşmanı şirketini Cengiz Holding olarak belirledi

Cengiz Holding son olarak Artvin'in Cerrattepe ilçesindeki ormanlık alana maden açmak istemişti

12 Mart 2017 11:34

Kuzey Ormanları Savunması, 2016 yılının doğa düşmanı şirketini Cengiz Holding olarak belirledi.

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) aktivistleri, 2016 yılının doğa düşmanı şirketleri anketinde en çok oyu alarak 'Altın Testere Ödülü'ne değer görülen Cengiz Holding’in Altunizade’de bulunan binası önünde toplandı.

Holdingin doğa talanının sembolü olan ‘Altın testere’yi kabul etmemesi üzerine, ödül holding kapısının önüne bırakıldı. KOS aktivisti Rüya Kurtuluş, “Cengiz Holding’in her yerde doğa katliamı yaptığını anlatmak için ödülünü getirdik ama maalesef ödülümüzü almadı” dedi.

 

Cerratepe'de tepki görmüştü

 

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe’de Cengiz Holding’in bölgede kurmak istediği maden işletmesine karşı çıkan ve yaptıkları eylemler sonucu polis ve jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan Artvin halkı ömürlerinde ilk defa biber gazıyla tanıştıklarını söylemiş, “Artvin halkının tamamen karşı olduğu bir konuda hükümetin bu kadar ısrarcı olması anlaşılabilir değildir. Cerattepe sadece bizim değil orada yaşayan böceklerin, kuşların” demişti.

 

ETİKETLER

Kuzey Ormanları Savunmasıyılın en kötü şirketiCengiz Holding

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24