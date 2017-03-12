Kuzey Ormanları Savunması, 2016'nın doğa düşmanı şirketini Cengiz Holding olarak belirledi

Kuzey Ormanları Savunması, 2016 yılının doğa düşmanı şirketini Cengiz Holding olarak belirledi.

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) aktivistleri, 2016 yılının doğa düşmanı şirketleri anketinde en çok oyu alarak 'Altın Testere Ödülü'ne değer görülen Cengiz Holding’in Altunizade’de bulunan binası önünde toplandı.

Holdingin doğa talanının sembolü olan ‘Altın testere’yi kabul etmemesi üzerine, ödül holding kapısının önüne bırakıldı. KOS aktivisti Rüya Kurtuluş, “Cengiz Holding’in her yerde doğa katliamı yaptığını anlatmak için ödülünü getirdik ama maalesef ödülümüzü almadı” dedi.

Cerratepe'de tepki görmüştü

Artvin'in Kafkasör yaylası Cerattepe’de Cengiz Holding’in bölgede kurmak istediği maden işletmesine karşı çıkan ve yaptıkları eylemler sonucu polis ve jandarmanın sert müdahalesine maruz kalan Artvin halkı ömürlerinde ilk defa biber gazıyla tanıştıklarını söylemiş, “Artvin halkının tamamen karşı olduğu bir konuda hükümetin bu kadar ısrarcı olması anlaşılabilir değildir. Cerattepe sadece bizim değil orada yaşayan böceklerin, kuşların” demişti.