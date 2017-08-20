"Kuzey Ormanları dekor değildir"

Çevreciler ve hayvan hakları savunucuları 'Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı' projesinin karşı çıktı. Projenin gerçekleştirileceği alanın önünde açıklama yapan grup "Kuzey Ormanları eğlence parkı dekoru değildir" dedi.

Projenin, İstanbul Kuzey Ormanları’nda ‘kent ormanı’ adı altında ciddi tahribat yaratacağını belirten grup alanın girişinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Belgrad Ormanı üzerine araştırmalar yapan yazar Hüseyin Irmak’ın da katıldığı açıklamada şöyle denildi:

"Kuzey Ormanları içindeki Alibey su havzası çevresi “kent ormanı” adı altında tahrip ediliyor! Kar, rant ve gösteriş hırsı, doğal ve el değmemiş orman ekosistemi, girilmemiş su havzası, kirletilmemiş akarsu bırakmamaya kararlı. Bu kez Alibey Baraj Gölü ve su havzası tehlike altında.

Kuzey Ormanları içinde yer alan Mağlova Kemeri’nden Alibey Barajına kadar uzanan göl ve su havzası etrafında ağaç kıyımı yapılarak yeni yollar açılıyor. Kuzey Ormanları’nın önemli ve doğal uzantılarından biri daha ‘Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı’ adı altında çevrilerek, orman bütünlüğünden koparılarak iş araçlarıyla kuru boş bir ağaç dekoruna çevriliyor. Su ve orman havzası yandaş firmaların peyzaj projelerine teslim ediliyor.

İnşaat sermayesi

İstanbul’un nefesi olan Kuzey Ormanları, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu gibi devasa ölçekte yıkım getiren katil projelerin ve taş ocaklarının, madenlerin, kömürlü termik santrallerin saldırısı altında parçalanıyor… İnşaat sermayesi, İstanbul’u kuzeye doğru büyütmek istiyor ve bu amaçla elini atabildiği her yeşil alana bir yapı dikiyor.

Kuzey Ormanları’nın hala ayakta kalmayı başarmış kısımlarını da ‘kent ormanı’ adı altında keserek, biçerek, iş makineleri sokup, koca yollar açıp, mıcır dökerek, kameriyeler ve kaldırımlarla donatarak, ulaşım seferleri koyarak parka çeviriyorlar! Bunu da ‘yeşillendirme’ adı altında yapıyorlar! Halkın parasıyla koca ormanı katlederek mesire alanına çevirmek, sonra da bunu ‘yeşillendirme’ adı altında halka pazarlamak, dünya tarihinde benzeri olmayan bir durum olsa gerek!

Yüzbinlerce ağaç kesildi

İstanbul’un doğal orman dokuları ve su havzaları üzerine yürütülen Kent Ormanı Projelerinin başlangıç yılı 2013. Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinden esinlenerek hazırlanan şehir ormanı projelerinin İstanbul Asya ayağı, 8 milyon metrekarelik alanı kaplayan Beykoz Elmalı Kent Ormanı idi. Proje hayata geçmeden bir yıl içinde 2014’te yüz binlerce ağacın kesildiği ve ormanlık alanın yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla Meclis üyesi Hakkı Sağlam İBB’ye soru önergesi sunuyor. Habere göre önergede Elmalı Ormanı ve su toplama havzasından kesilen ağaçların hukuki takibi ve gerekli izinleri soruluyor. Rahatlıkla başvurulan oldu bitti usulü burada da imzasını atıyor. 7 kapılı Elmalı Ormanı açılışını gerçekleştiremeden talan ediliyor.

Proje neleri kapsıyor

Şimdi sıra Alibey Baraj Gölü havzasında. Etap etap tamamlanmaya çalışılan Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı, Kuzey Ormanlarının 1 milyon 683 bin 426 metrekarelik bir alanını kaplıyor. Projede ormanlık alan içine, 544 araçlık otopark, 17 bin 465 metrekare shuttle hattı yolu, 67 bin 560 metrekare yürüyüş yolları ile hayvanat bahçesi gibi yapıların bulunacağı 10 bin 152 m2’lik 18 binadan söz ediliyor.

Orman ekosistemini, turizm işletmeciliğine feda eden Avrupa Kent Ormanı proje üstlenicisi Nuhoğlu İnşaat, sitesinde doğa eğitimcisi tavrıyla, doğayı ve doğal kaynakları koruma, flora, fauna, biyolojik çeşitlilik derslerinin verileceği müjdesini açıklayabiliyor. Nefes alınacak alanlar yarattıklarının reklamını yapıyor. Yolların, otoparkların, piknik alanlarının, işletmelerin arasında hangi yaban hayatından, nadir bitkiden söz edilebilir? Piknikçilerin bıraktıkları çöplere belediyeler, Orman ve Su İşleri müdürlükleri yetişemezken, mangalcı işgali altındaki doğal alanlar ve su havzalarında biyoçeşitlilik dersleri verilmesi gülünçtür.

Bakanlık göz yumuyor

İBB ve Nuhoğlu İnşaat, derslerinizde peyzajı bozduğu, yolunuza çıktığı için kestiğiniz ağaçların doğal yaşama, kuş türlerine ev sahipliği yaptığını, yerlerine diktiğiniz fidelerin ise dekorun birer parçası olduğunu anlatınız. Doğrusu budur! Orman habitatını bozarak, yapay alanlar, park peyzajları inşa edilmesine izin veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İBB ve İSKİ yetkilileri ise İstanbul’un su havzalarının teker teker yapılaşmaya açılmasına da göz yumabiliyor. Ağaçların taşlarla, su havzalarının betonla yer değiştirdiğini göstermek için ormanın içine döşediğiniz taşları, kestiğiniz ağaçların dallarını birer simge olarak buraya taşıdık. İşte Kent Ormanı’nız bu! Kuzey Ormanları eğlence parkı dekoru değildir. "