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Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

03 Ocak 2019 01:50

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3909 plakalı kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden 37 DA 774 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı. 
Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)

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