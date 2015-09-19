'Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yapılan imar değişiklikleri yapılaşmayı artırıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantılarının 5. birleşiminde değerlendirilen "Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy ve Beykoz İlçeleri TEM bağlantılarına ilişkin 1 / 5000 ölçekli NİP değişikliği" ve "Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İSTOÇ Bağlantısı 1 / 5000 ölçekli NİP değişikliği" hakkındaki komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Onaylanan rapora göre, yapımına 2013 yılında başlanan ve inşaatı devam eden 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Çekmeköy ve Beykoz İlçeleri TEM Bağlantısı, Başakşehir İSTOÇ Bağlantısı, Paşaköy ve Sancaktepe Kavşakları planlara işlendi. Onaylanan rapora ilişkin açıklama yapan CHP'li Meclis Hüseyin Sağ, rapora ret oyu verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bölgesel olarak ek imar şartları getiriliyor. Yani önce bir plan geçti. Onu daha çok geliştirmek için ekstradan imar planları getirilerek orada Kuzey Marmara Otoyolu adı altında emsaller artırılıyor. Biz de CHP grubu olarak karşı geldik. Yeni yapılaşma istemiyoruz. Neden her ay Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili bir plan getiriyorsun. Kavşak düzenlemesi adı altında imar değişikliği oluyor. Dava da açacağız. Bunu izleme komisyonuna alıyoruz. Dava açacağız. Oradaki ek imar artışı ve yapılaşmaya karşı geliyoruz."

Aynı hattın Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde bulunan bağlantı yollarına ilişkin 1/5 bin ölçekli imar planı, tartışmalar eşliğinde 20 Temmuz 2015 tarihinde yine oyçokluğu ile kabul edilmişti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yollarına ilişkin imar planı değişikliğinin görüşüldüğü İBB önünde, Kuzey Ormanları Savunması'na bağlı bir grup eylem yaptı. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Kuzey Ormanları'ndan getirdikleri ağaç gövdelerini İBB binası önüne koyan eylemciler, "Biz bu ağacı taşıdık, Siz vebali taşıyamazsınız" yazılı pankart açtı. Pankarta müdahale eden güvenlik görevlilerine CHP'li Meclis üyeleri müdahale etti. 4 kişinin sessizce pankart açtığı eylemde, yaklaşık 10 kişilik güvenlik ekibi bina önünde barikat oluşturdu. Kuzey Marmara Otoyolu inşaatına ilişkin planların mecliste onaylanmasını eleştiren grup, "Kuzey ormanlarında yaşayan ağaçların dili olmaya geldik. Ağaçlar her şeyi anlatıyor. Yüzbinlercesini katlettiler. Şu anda, bu binada onun planlarını geçirmeye çalıyorlar" diyerek tepki gösterdi.