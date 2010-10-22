-''KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ'' YETKİ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, İstanbul'a yapılacak 3. Boğaz Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile ihaleye çıkmak için Yüksek Planlama Kurulu'ndan (YPK) yetki beklediklerini belirterek, ''Yıl sonuna kadar ihale ilanına çıkmayı umut ediyoruz'' dedi. Turhan yaptığı açıklamada, YPK'dan izin gelir gelir ihale ilanına çıkabilecek durumda olduklarını belirterek, şartnamelerin hazır olduğunu söyledi. İhalede, firmalardan gelecek yapım ve işletme süresi tekliflerinin yaklaşık 20 yıllık olacağını öngördüklerini ifade eden Turhan, ''Bunun 3 aşağı 5 yukarısı makul tekliftir. İhalede, projenin azami yapım süresini 5 yıl olarak belirlemeyi düşünüyoruz. Firmalar inşaatı önce bitirirlerse, süre işletme süresine eklenir'' diye konuştu. -''3. KÖPRÜNÜN TRAFİĞİ HAZIR''- İstanbul'daki her iki boğaz köprüsü ile yollar ve bağlantılı Gebze-Çatalca arasındaki otoyolun kapasitelerinin üzerinde trafik taşıdığına dikkati çeken Turhan, bölgede 3. boğaz köprüsü için hazır bir trafik olduğunu dile getirdi. Turhan, şöyle konuştu: ''Bu trafik haliyle 3. köprünün üzerinde bulunacağı yola kayacaktır. 3. köprü hizmete açıldıktan sonra transit trafik ile ağır vasıta trafiğini buraya kaydırmayı düşünüyoruz. Çünkü bu ağır vasıta trafiği mevcut koridorda önemli bir kapasiteyi işgal ediyor. Bu güzergahta günlük 20 bin ağır vasıta trafiği var. Bu trafik, yaklaşık olarak 100 bine yakın bir otomobil kapasitesine karşılık geliyor. Bir kamyon, yolda 6 otomobil kadar kapasite işgal ediyor. Bu trafik 3. köprünün şu anda hazır olan trafiği. '3. köprünün yapımını finanse edebilecek trafik var mı, yok mu?' sorusunun cevabı burada gizli. Proje, trafik sayısı bakımından kendini en rahat finanse edilebilecek projelerinden biridir.'' -ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ- Karayolları Genel Müdürü Turhan, Çanakkale Boğazı'na inşa edilecek köprünün de içinde bulunduğu yaklaşık Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projesinin fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ve projenin YİD modeli ile ihale edilmesi için YPK'ya müracaat ettiklerini söyledi. Projeye ilişkin tüm çalışmalarını bitirdiklerini, şartnameleri hazırladıklarını anlatan Turhan, YPK'nın onaylamasının ardından 2011 yılı içinde bu proje için ihaleye çıkmayı amaçladıklarını dile getirdi. Turhan, proje kapsamında, Çanakkale Boğazı'na Gelibolu-Lapseki arasında 2x3 şeritli, sahilden sahile uzunluğu 3 kilometre olan bir köprü yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Turhan, Ankara-Niğde otoyolu, Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun Aydın-Denizli kesimi, Ankara-Samsun otoyolunun Ankara-Delice kesiminin YİD modeli ile ihale edilmesine yönelik olarak da YPK'ya başvurduklarını söyledi. Turhan, Ankara-İzmir, Afyonkarahisar-Antalya-Alanya ve Sivrihisar-Bursa otoyolu, Şanlıurfa-Habur otoyolu ve Diyarbakır bağlantısı, Ankara-Samsun otoyolunun Delice-Samsun kesimi ve Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun Denizli-Antalya kesimi projelerinin ise gelecek yıllarda YİD modeli ile ihaleye çıkarılmasını planladıklarını belirtti.