Kuzey Marmara Otoyolu için yüzlerce parsel daha acele kamulaştırıldı

Büyük bölümün İstanbul’un en yoğun ormanları üzerinde bulunan ve bugüne kadar 13 milyon ağacın kesildiği belirtilen Kuzey Marmara Otoyolu için yüzlerce parsel daha Cumhurbaşkanı Kararı'yla kamulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, “Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki ekli kroki ile listede güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Kararında ekinde yer alan ve kamulaştırılacağı açıklanan listede önemli bir bölümü yine ormanlık alanda yer alan yüzlerce parsel arazi yer alıyor. Ömerli, Hadımköy, Sazlıbosna, Firuzköy, Ispartakule, Hoşdere, İkitelli, Kayabaşı, Şahintepe, Şamlar, Karaağaç, Bahsayış ve Nakkaş’taki kamulaştırılacak alanlara ait parsel numaraları kararda tek tek sıralandı.

Resmî Gazete’deki karar için tıklayın.