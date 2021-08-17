T24 Dış Haberler

2020 yılında NATO'ya üye olan Kuzey Makedonya, bu sene ikinci defa bir Rus diplomatı sınır dışı etti.

Almakos haber sitesinin Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ismi paylaşılmayan askeri ateşe yardımcısı geçen çarşamba günü sınır dışı edildi. Dışişleri Bakanı, iddiayı doğruladı.

Habere göre Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, "Ülkemizin ulusal güvenliği ve NATO üyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek için Viyana Anlaşması'na uygun olarak tüm gerekli önlemleri alıyor ve adımları atıyoruz" açıklamasında bulundu.

Eski bir Yugoslav cumhuriyeti olan Kuzey Makedonya, Moskova'nın tepkisine rağmen geçen sene resmen NATO'ya katılmıştı.

RIA Novosti'nin aktardığına göre Rus misyonu, karşı adım atmak için hazırlandıklarını belirtti.