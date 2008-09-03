Kuzey Kutbu'ndan dev kopuş

Bilim adamları, buzullardaki hızlı çekilmeye bir kanıt daha görüldüğünü, Kanada'nın kuzey kutbuna yakın bölgesinde 50 kilometrekare büyüklüğündeki dev bir buz tabakasının daha koptuğunu bildirdi.



Buz tabakaları hızla kopuyor



Kuzey Kutbu'nda kalan son beş buz tabakasından biri olan ve Ağustos ayı başlarında koptuğu sanılan Markham Buz Tabakası, Kuzey Buz Denizi'nde serbestçe ilerliyor.



Burada, normalde buz tabakalarının etrafını çevreleyen yüzer haldeki donmuş deniz suyunun küçüldüğü, beş milyon kilometrekarelik bir alana gerilediği belirtiliyor.



Bilim adamları, donmuş deniz suyu seviyesinin bundan otuz yıl önce uydu ölçümlerinin başlamasından bu yana, ilk kez bu kadar küçüldüğüne dikkat çekiyorlar.



Reuters ajansının verdiği bilgiye göre bilim adamları ayrıca Serson Buz Tabakası'ndan 122 kilometrekare büyüklüğünde iki parçanın koptuğunu, tabakanın böylece yüzde 60 oranında küçüldüğünü belirtiyorlar.



Bilim adamlarına göre Kanada'nın kuzey kutbuna yakın bölgelerindeki buz tabakalarında erime aşırı boyutlara vardı.



Kanada'nın Grönland'a yakın ucundaki Ellesmere Adası'nı çevreleyen yüzer haldeki tabakaların dörtte birinin koptuğu belirtiliyor.



Araştırmacılar, donmuş deniz suyu seviyesindeki azalmanın ve sıcaklığın artmasının bu duruma katkısı olduğu görüşünde.



Trent Üniversitesi'nden Doktor Derek Mueller, "Bu tür olayların Kuzey Kutbu'ndaki hızlı değişikliğin altını çizdiği" yorumunu yapıyor.



Mueller bu yaz kopan parçaların toplamının 215 kilometrekareyi bulduğunu ifade ediyor.



Temmuz ayında da Ellesmere'deki Ward Hunt Buz Tabakası'ndan büyük parçaların koptuğunu bildirmişlerdi.



Yüzer haldeki ve eriyip tekrar geri gelen donmuş deniz suyundan farklı olarak, buz tabakalarının bazıları 4500 yıllık.



Ellesmere Adası'nın bir zamanlar yaklaşık 10 bin kilometre büyüklüğünde buz tabakasıyla kaplı olduğu, ancak bunun şimdi 1000 kilometrekareyi geçmediğine dikkat çekiliyor.



Gezegenin tepesindeki "beyaz şemsiye" olarak da anılan Kuzey Buz Denizi'ndeki buz tabakaları, doğrudan gelen güneş ışınlarını yansıtarak Dünya'nın soğumasına yardımcı oluyorlar



