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Çevre

Kuzey Kutbu'ndaki erime son 5 yılda hızlandı

Kuzey Kutbu'ndaki kar örtüsünün son 40 yıllık seyri üzerinde bir süredir yürüttükleri çalışma sonuçlandı

06 Kasım 2012 11:36

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, Kuzey Kutbu'ndaki kar örtüsünü de olumsuz etkilediği ve kar örtüsünün beklenenden daha hızlı kaybolmaya başladığı bildirildi.

Kanada Çevre Bakanlığından bir grup bilim insanının, Kuzey Kutbu'ndaki kar örtüsünün son 40 yıllık seyri üzerinde bir süredir yürüttükleri çalışma sonuçlandı.

Amerikan Jeofizik Birliğinin bilimsel yayını olan Jeofizik Araştırma Mektupları dergisinin son sayısında yayımlanan aynı konudaki başka araştırmaya göre de bölgedeki kar örtüsünün kaybolma süreci, son 5 yılda, o ana dek kaydedilenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşti.

Araştırma grubunun lideri Dr. Chris Derksen, mevcut örtünün kaybolmasının, bölgedeki yaban hayatı, bitki örtüsü ve toprak sıcaklığını değiştirecek boyutta olduğunu ifade etti.

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