Kuzey Kutbu'nda bir ilk

Kuzey Kutbu'ndan dev kopuş

Kuzey Kutbu kaybolabilir!

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre geçen ağustos ayında, Kuzey Kutbu'ndaki buzulda, uydudan gözlemlerin başladığı 1970'lerden beri yaz aylarındaki en büyük ikinci incelme meydana geldi ve eylül ayı başlarında 2 geçitteki buzul da eridi. Kayıtlara göre bu 2 geçit tarihte ilk kez aynı yılda birlikte açık duruma geldi.Uydu görüntülerine göre, Kuzeybatı Geçidi'nin en uzun kolu olan Kanada yakınlarındaki Amundsen Yolu, temmuz ayında gemilerin geçebileceği duruma geldi, daha kestirme olan biraz daha kuzeydeki kol da 18 Ağustos'ta açıldı. Kuzeydoğu geçidindeki Vilkitski Körfezi de aynı dönemlerde açık duruma geldi.Bu geçitlerin açılmasının, Avrupa ve Asya arasında çalışan ticaret gemilerine yakıt ve zaman kazandırdığı belirtiliyor.ESA'nın açıklamasında, 26 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde Kuzey Kutbu'ndaki buzulun yüzölçümünün 5.26 milyon kilometrekare olduğu, 2 yıl önce aynı dönemde buzulun yüzölçümünün 5.32 milyon kilometkare olduğu kaydedildi.