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Çevre

Kuzey Kutbu yok olmanın eşiğinde

Bilimadamları son iki yılda ABD büyüklüğünde buzulların eridiğini açıklarken, buzulların erimesinin devam ettiğini belirtti

28 Ağustos 2012 16:57

ABD’li bilim insanları, Kuzey Buz Denizi’ndeki buzul miktarının 2007’den bu yana en düşük seviyeye indiğini ve yaşanan gelişmenin en kötü iklim değişikliği senaryolarının gerçeğe dönüştüğüne işaret ettiğini belirtti.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, Kuzey Kutbu’ndaki buzul miktarının korkutucu bir seviyeye indiği ve mevcut erime hızının birkaç hafta daha devam edebileceği uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nde görevli bilim insanları, Kuzey Kutbu’nda yaşanan gelişmenin ‘etkileri uzun süre hissedilecek iklim değişikliğinin habercisi olabileceği” uyarısında bulundu.

Yapılan son analizler, Kuzey Buz Denizi’ndeki buzul oranının, 18 Eylül 2007’de ölçülen miktara kıyasla 70 bin kilometre kare azalarak 4.10 milyon kilometre kareye indiğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) için 2001 yılında hazırlanan iklim değişikliği raporunda adı bulunan Michael E. Mann, “İklim değişikliği hakkında fazla abartılı olduğu düşünülen bilim insanları daha fazla konuşmalıydı” ifadesini kullandı.

ABD’nin Pennsylvania State Üniversitesi’ndeki Dünya Sistem Bilim Merkezi’nin direktörü olan Mann, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Maalesef elimizdeki veriler en kötü senaryolara işaret ediyor... Kuzey Buz Denizi’nin bazı bölgelerinde yaşanan erime hızı ve büyüklüğü, elimizdeki modellerin gösterdiğinden çok daha kötü” dedi.

Kuzey Buz Denizi’ndeki buzullar, Güneş’ten gelen ısının tekrar uzaya yansımasını sağladığı için Dünya’nın atmosferindeki ısının dengelenmesi adına çok önemli bir rol oynuyor.

 

 

 

 

İki yılda ABD kadar buzul eridi


Bilim insanları, Kuzey Kutbu’nda her yıl yaşanan buzul kaybının 155 bin kilometre kareye ulaştığını belirtti. Bu rakam, iki yılda ABD büyüklüğünde buzulun eridiği anlamına geliyor.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nden Walt Meier, “Geçmişte Arktik buzulunun kenarlarında erime yaşanır ama buzulun kendisi sert bir tabaka şeklinde dururdu. Bugün, Arktik buzulu parçalanmış bir yapı... Parçalanmış olması, buzulun erimesini ve bu sürecin hızlanmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Dünya, son 10 yıl içinde 13 defa sıcaklık rekoru kırarken, Grönland’da yaşanan buzul erimesinin de deniz seviyesini tehdit edici boyutlara geldiği uyarısı yapılıyor. Bilim insanları ve aktivistler, atmosfere salınan gazların azaltılması için devletlerin harekete geçmesi ve büyük sosyal çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Greenpeace yöneticisi Kumi Naidoo, buzullarda yaşanan erimeyi, “milyarlarca insanın hayatını tehlikeye atan bir gelişme” olarak değerlendirdi. Naidoo, “En son rakamların doğanın değil ancak fosil yakıtlara bağımlı olmayı sürdüren insanlığın neden olduğu bir durum olarak kabul ediyorum” dedi.

 

Küresel Nakliyat Tehdidi
 

 

Araştırmacılar, atmosfere salınan zehirli gaz miktarının azalması gerektiğine dikkat çekse de, ticari kaygılar buzulları tehdit eden yeni faktörler arasında yer alıyor.

Nakliyat şirketlerine bağlı gemiler, zamandan kazanmak için en az kullanılan güzergahları artık çok sık kullanıyor. Washington merkezli Küresel Gelişim Merkezi raporuna göre, ABD ve Çin gibi ülkeler gaz salınım oranını azaltsa bile, gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt kullanımı bu çabaların üzerini örtüyor.

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