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Çevre

Kuzey Kutbu kaybolabilir!

Dünyayı etkisi altına alan global ısınma sonucu Kuzey Kutbu erime riskiyle karşı karşıya

30 Haziran 2008 03:00

Global ısınmanın kutuplardaki buzulları eritmesinin beklenenden çok daha hızlı biçimde gerçekleştiği ortaya çıktı. Etkisi giderek artan biçimde hissedilen global ısınma tahmin edilen oranlarda devam ederse Kuzey Kutbu’nun yok olması için verilen tarih dehşet verici biçimde yakın: Önümüzdeki sonbahar.

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi yetkililerine göre Kuzey Kutbu’nu oluşturan buzların ortadan kalkması birkaç ay içinde mümkün olabilir. Yaz aylarındaki incelme oranı geçtiğimiz yılların çok ötesinde olacağı tahmin edilen Kuzey Kutbu buz tabakası ilk kez bu yaz delinerek tamamen yokolma tehlikesi ile karşı karşıya.

Erimenin ne zaman gerçekleşeceği hakkında kesin bilgi vermenin oldukça zor olduğunda birleşen uzmanlar, global ısınmanın artarak sürmesi halinde şimdiye dek yapılan ve on yıllarla ifade edilen tahminlerin oldukça iyimser kalabileceğini ifade ediyorlar. Kuzey Kutbu sadece buzdan oluştuğu için erimenin deniz seviyesine bir etkisi olmayacak.

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