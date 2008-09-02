Kuzey Kutbu 'ada' oldu

Kuzeybatı ve kuzeydoğu geçitlerindeki buzulların erimesi üzerine Kuzey Kutbu, 125 bin yıldır ilk kez 'ada' oldu.



Uydudan çekilen fotoğraflar, Kuzey Kutbu'nun ana kara ile bağlantısını oluşturan Kuzeybatı ve Kuzeydoğu geçitlerinin eridiğini gösteriyor. Kuzey Kutbu böylece çevresinde deniz taşıtlarıyla tur atılabilecek duruma geldi. Bu deniz yollarının açılması, binlerce millik yolları kısalan gemicilik şirketlerinin işine geliyor.



Ancak bilim insanlarına göre bu olay küresel ısınmayı hızlandırarak Dünya'nın göreceği hasarı artıracak.



125 bin yıldır ilk kez



Bu fotoğraf da, Atlas ve Pasifik okyanuslarını birleştiren buzulların 125 bin yıldır ilk kez aynı anda eriyerek açıldığını gösteriyor. 2005’te Rusya tarafındaki Kuzeydoğu geçidi erimiş ancak Kanada tarafındaki geçit kapalı kalmıştı. Geçen yıl ise bunun tam tersi olmuştu. Birkaç gün önce çekilen fotoğraflar ise, Kuzeybatı geçidinin geçen hafta sonu açıldığını, birkaç gün sonra da Kuzeydoğu geçidinin eridiğini gösteriyor.

