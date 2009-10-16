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Çevre

Kuzey Kutbu 10 yıl sonra açık deniz

Kuzey Kutbu’nun 10 yıl sonra açık bir deniz halini alacağı belirtildi.

16 Ekim 2009 03:00

Kuzey Kutbu’ndaki iç buzulun 20-30 yılda yaz döneminde tamamen eriyeceği, 10 yıl sonra açık bir deniz halini alacağı belirtildi.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’nden Peter Wadhams, 20-30 yılda Kuzey Kutbu’nun tüm deniz buzunun tamamen kaybedileceğini, ancak daha kısa zamanda büyük ölçüde inceleceğini, yaz döneminde, yaklaşık 10 yılda kuzey buz denizinin açık bir deniz halini alacağını belirtti. Wadhams, İngiliz kaşif Pen Hadow’un liderliğindeki bir ekibin, 73 gün boyunca elde ettiği verilere dayanılarak çıkarılan sonuçları Londra’daki basın toplantısında açıkladı.

Su seviyesini artıracak

HADOW ve ekibinin incelediği yaklaşık 450 kilometrelik alanda buzulun ortalama kalınlığının 1.8 metre olduğunu açıklayan Wadhams, buzulun yazın daha hassas duruma geldiğini, yıllarca süren buzul birikmelerinin hızla azaldığını ifade etti. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan Martin Sommerkorn, buzulun tamamen erimesinin, bölgede yaşayan hayvanların neslinin tükenmesinin yanı sıra okyanuslardaki su seviyesinin yükselmesine yol açacağına dikkat çekti.

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