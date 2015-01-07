Kuzey Kore'yi kızdıran film hasılat rekoru kırdı



Yapımcı şirket Sony'den verilen bilgiye göre çeşitli video platformlarına yüklenen filmin internet hasılatı 31 milyon doları buldu. Böylece film Sony'nin internet üzerinden en çok gelir kaydeden filmi olurken ABD'de de gösterimde olan birkaç yüz sinema salonu da 5 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin toplam hasılatı böylece kısa süre içinde 36 milyon dolara erişmiş oldu.

Sony, tehditler üzerine filmin sinemalarda gösterilmeyeceğini açıklamıştı."11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" tehdidinde bilgisayar korsanları, filmin gösterildiği sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.

Sony, karar değiştirerek filmi Noel gününde 200 dolayında sinema salonunda göstermeyi kararlaştırmıştı.

'İfade özgürlüğünün zaferi'

ABD Başkanı Barack Obama da tartışmaya katılmış, yapımcı şirketin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Obama, Sony'nin adımını "ifade özgürlüğünün zaferi" olarak nitelemişti.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal oldu.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından yönlendiriliyor.