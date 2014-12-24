T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore’yi kızdıran film gösteriliyor

Bilgisayar korsanlarının benzersiz bir saldırısına neden olan 'The Interview' isimli komedi filminin ABD sinemalarında gösterileceği açıklandı. Hackerlar, 11 Eylül 2001 benzeri saldırılarla tehdit ediyor.

24 Aralık 2014 13:40


Yapımcı "Sony Pictures" şirketi, "The Interview" (Röportaj) filminin Noel gününde 200 dolayında sinema salonunda gösterileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama, yapımcı şirketin kararını memnuniyetle karşıladı. Obama, Sony'nin kararını, "ifade özgürlüğünün zaferi" olarak niteledi.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından yönlendiriliyor.

Hackerlar 11 Eylül'le tehdit etti

"The Interview"in yapımcı şirketi Sony Pictures Entertainment, tehditler üzerine filmin sinemalarda gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin gösterildiği sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BilgisayarInterviewABDEylülPictures34;Interview34;NoelBaşkanı Barack ObamaSonyFederal PolisiPeace34;Muhafızları)Kuzey KoreInterview34;inSony Pictures EntertainmentKanadaFrancoSeth RogenAmerikan Merkezi Haberalma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24