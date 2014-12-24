Kuzey Kore’yi kızdıran film gösteriliyor



Yapımcı "Sony Pictures" şirketi, "The Interview" (Röportaj) filminin Noel gününde 200 dolayında sinema salonunda gösterileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama, yapımcı şirketin kararını memnuniyetle karşıladı. Obama, Sony'nin kararını, "ifade özgürlüğünün zaferi" olarak niteledi.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından yönlendiriliyor.

Hackerlar 11 Eylül'le tehdit etti

"The Interview"in yapımcı şirketi Sony Pictures Entertainment, tehditler üzerine filmin sinemalarda gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin gösterildiği sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal olmuştu.