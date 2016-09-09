Kuzey Kore'ye tepkiler büyüyor

Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer savaş başlığı denemesine yönelik uluslararası tepkiler büyüyor. ABD ile Rusya ortak kınama açıklamasını yaparken Çin eylemi "şok edici" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Cenevre'de yaptığı görüşme sırasında "Çin, Rusya ve ABD, herkesin bu konudaki endişeleri ortak. Uygun bir zamandaki Başkan Obama bunu ele alacaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Oldukça endişeliyim ve BM Güvenlik Konseyi kararları uygulanmalı ve bu mesaj güçlü bir biçimde verilmeli" dedi.

İki bakan Cenevre'de Suriye krizine yönelik temaslarda bulunuyor.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'ya konuşan Çinli bir yetkili de Kuzey Kore'nin beşinci denemesinin "şok edici ve akılsız olduğunu ve ateşi körükleyeceğini" söyledi.

Çinli yetkili kimsenin Kore'de kaos ve savaştan fayda sağlayamayacağını uluslararası topluluktan tüm tarafların itidalle davranması gerektiğini de ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Başkan Obama, ABD'nin Asya'daki müttefiklerinin güvenliğine karşı sorumluluğunu yineledi. Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldığından emin olmak için görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer deneme haberlerinin ardından "Eğer Kuzey Kore nükleer deneme yaptıysa, buna göz yumamayız. Sert şekilde protesto etmeliyiz" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da denemeyi güçlü bir dille kınadığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyi'nin acilen konuyu ele alması çağrısında bulundu.

Ayrault denemenin "dünya barışını tehlikeye sokan ciddi bir eylem olduğunu ve kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) konuya ilişkin açıklamasında deneme "derinden endişe verici ve üzücü bir eylem" olarak nitelendi.

IAEA direktörü Yukiya Amano "Bu çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali ve uluslararası topluluğun tekrarladığı taleplerini hiçe saymaktır" dedi.

Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn denemin ardından acil bir ulusal güvenlik toplantısı düzenledi.

Güney Kore'de Pusan Üniversitesi'nde görevli Robert Kelly BBC'ye açıklamasında "Bunu önemi Kuzey Kore'Nin az çok normalleşmiş bir nükleer güç olduğunu göstermesidir. Bu beşinci deneme yani geömişteki gibi panik tartışmaları yok. Bu büyük bir adım değil çünkü Kuzey Korelilerin bir süredir nükleer silahlara sahip olduğunu biliyorduk. Şimdi bize ispat etmek için denemeler yapıyorlar" dedi.