Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi sonrası sular ısınıyor

Kuzey Kore'nin başarısız olan yeni balistik füze denemesine ABD ve çevre ülkelerden tepki yağarken, ABD bir uçak gemisinin başını çektiği filoyu ada açıklarına yönlendirdi.

Pyongyang'ın yerel saatle Cumartesi sabahı yaptığı balistik füze denemesinin, birkaç saniye içinde başarısızlığa uğradığı açıklanmıştı. Bu, Kuzey Kore'nin iki hafta içinde yaptığı ikinci başarısız balistik füze denemesi.

Denemeden yaklaşık 12 saat sonra, USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği ABD filosunun Kore açıklarına ulaştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump füze denemesinin "Çin'e saygısızlık" olduğunu belirtti.

Trump, Nisan ayı başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da ağırlamış ve Kuzey Kore sorununu çözmek için gösterdiği "üstün çabayı" övmüştü.

Öte yandan Fransa'ya ait bir savaş gemisi de Fransa, ABD, İngiltere ve Japonya'nın 3-22 Mayıs tarihlerinde yapacağı büyük donanma tatbikatına katılmak üzere Japon Denizi'de ulaştı.

Fransa da füze denemesinin uluslararası barışa yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, Kuzey Kore'yi kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün füze denemesinden saatler önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Kuzey Kore toplantısında, Pyongyang hükümetine yönelik uluslararası yaklaşımın sertleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore sınırına yaklaşık 20 km mesafede ortak bir askeri tatbikat düzenlemiş, Pıyongyang da ülkenin doğu kıyısında, çok sayıda ağır silahla bir tatbikat gerçekleştirmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise ABD'ye itidal çağrısı yaparak, "dünyanın sonunu getirmek isteyen" Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ekmeğine yağ sürmemesi gerektiğini belirtti.

"Savaş bir facia olur" diyen Duterte, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dönem Başkanı olarak ABD Başkanı Trump ile konuşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini, ancak bu ülkeyle "büyük, büyük bir çatışmanın" mümkün olduğunu söylemişti.

ABD'li yetkililer Güney Kore'de 9 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Kuzey Kore'den böyle bir provokasyon beklediklerini de belirtmişti.