Kuzey Kore'nin üzerindeki baskı artıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Frankfurter Allgemeinen Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili "Görüşmelere katılımımız talep edilirse hemen evet cevabı veririm" dediği bildirildi.

Merkel İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerde Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki beş üyesinin yanında yer aldığını örnek göstererek bunun "uzun ancak diplomasi için önemli bir zaman" olduğunu ve geçtiğimiz yıllarda "iyi bir sonuca" ulaştığını belirtti. Merkel "Bu tür bir formatı Kuzey Kore ile uzlaşma sağlanması için düşünebiliyorum. Avrupa ve özellikle Almanya bunda aktif bir şekilde rol almak için hazır olmalıdır" dedi.

Gazete Başbakan'ın geçtiğimiz pazar günü şu ana kadar yapılan en güçlü nükleer silah testine imza atan Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi'nde nasıl bir tepki verilmesi gerektiği ile ilgili bir oylama olması durumunda kendini konumlandırdığı yorumunu yaptı.

Gazetenin haberine göre Merkel geçtiğimiz hafta bu konuyu Fransa, ABD, Çin ve Güney Kore Cumhurbaşkanları ve Japonya Başbakanı ile görüştü. Merkel'in Pyongyang rejimi üzerindeki baskıyı yaptırımlarla daha da arttırma ve bu vesileyle müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme ulaşma konusunda Kuzey Kore'yi ikna etmek için çabalamaktan yana olduğu bildirildi.

Gazete Merkel'in pazartesi sabahı Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulanmasına karşı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bu konuyu telefonda görüşeceğini aktardı.

Kuzey Kore bir hafta önce altıncı ve en büyük nükleer füze denemesini yapmış ve tüm dünya liderleri buna tepki göstermişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise BBC televizyonuna yaptığı bir açıklamada "Kuzey Kore'nin bu pervasız davranışı küresel bir tehdit yarattı ve küresel bir karşılık verilmesini gerektiriyor ve bu tabii ki NATO'yu da içeriyor" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da BBC'ye yaptığı açıklamada bedeli ne olursa olsun askeri çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

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Reuters/dpa/SSB/BW