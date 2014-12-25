Kuzey Kore'nin tepkisini çeken film internette gösterimde



Yapımcı Sony şirketi, bu amaçla özel bir web sitesi kurdu. Film bu adresten ücret

karşılığında izlenebiliyor. Film ayrıca YouTube, Google Play ve Xbox Video

platformlarına da yüklendi.

"The Interview"in (Röportaj) yapımcı şirketi Sony, tehditler üzerine filmin sinemalarda

gösterilmeyeceğini açıklamıştı.

"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin

gösterildiği

sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve

Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.

Ancak Sony şirketi, daha sonra karar değiştirerek filmi Noel gününde 200 dolayında

sinema salonunda göstermeyi kararlaştırmıştı.

ABD Başkanı Barack Obama da tartışmaya katılmış, yapımcı şirketin kararını

memnuniyetle karşıladığını belirten Obama, Sony'nin adımını "ifade özgürlüğünün

zaferi" olarak nitelemişti.

James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi

Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir

suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal oldu.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış

Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından

yönlendiriliyor.