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Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore'nin tepkisini çeken film internette gösterimde

Kuzey Kore liderine bir suikastin konu edildiği komedi filmi 'The Interview', muhtelif video platformlarına yüklenerek gösterime açıldı.

25 Aralık 2014 12:07


Yapımcı Sony şirketi, bu amaçla özel bir web sitesi kurdu. Film bu adresten ücret
karşılığında izlenebiliyor. Film ayrıca YouTube, Google Play ve Xbox Video
platformlarına da yüklendi.  
"The Interview"in (Röportaj) yapımcı şirketi Sony, tehditler üzerine filmin sinemalarda
gösterilmeyeceğini açıklamıştı.
"11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" diyen bilgisayar korsanları, filmin
gösterildiği
sinema salonlarından uzak durulması çağrısında bulunmuştu. Tehdit üzerine ABD ve
Kanada'da birçok sinema salonu filmi programdan çıkarmıştı.
Ancak Sony şirketi, daha sonra karar değiştirerek filmi Noel gününde 200 dolayında
sinema salonunda göstermeyi kararlaştırmıştı.
ABD Başkanı Barack Obama da tartışmaya katılmış, yapımcı şirketin kararını
memnuniyetle karşıladığını belirten Obama, Sony'nin adımını "ifade özgürlüğünün
zaferi" olarak nitelemişti.
James Franco ve Seth Rogen'un oynadığı filmde, iki gazetecinin, Amerikan Merkezi
Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) görevlendirmesiyle Kuzey Kore liderini hedef alan bir
suikast planı anlatılıyor. Film yaklaşık 44 milyon dolara mal oldu.

ABD Federal Polisi'ne (FBI) göre saldırıyı düzenleyen "Guardians of Peace" (Barış
Muhafızları) isimli bilgisayar korsanları grubu Kuzey Kore yönetimi tarafından
yönlendiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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