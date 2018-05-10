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BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı üç ABD vatandaşını Trump karşıladı

Kuzey Kore'de gözaltında tutulan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti ardından serbest bırakılan üç ABD vatandaşı Amerika'ya ulaştı. ABD'lileri indikleri askeri üste karşılayan Trump ayrıca yakın zamanda görüşeceği Kuzey Kore lideri Kim Jong-u

10 Mayıs 2018 12:12

Kuzey Kore'de gözaltında tutulan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti ardından serbest bırakılan üç ABD vatandaşı Amerika'ya ulaştı.

Üçlüyü Washington yakınlarındaki Andrews Askeri Hava Üssü'nde karşılayan ABD Başkanı Donald Trump "Bu akşam gerçekten muhteşem bu insanlar için çok özel bir akşam" dedi.

Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin ABD vatandaşlarını, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planan zirveden önce "iyi niyet" göstergesi olarak salıverdiği belirtildi.

Trump görüşme yerinin de üç gün içinde duyurulacağını söyledi.

ABD vatandaşlarını taşıyan uçak üsse indikten sonra Trump, eşi Melania ile birlikte uçağa girdi ve ardından hep birlikte dışarı çıkarak basına el sallayarak poz verdiler.

Serbest bırakılan ABD Kim Hak-song, Tony Kim ve Kim Dong-chul daha önce yaptıkları açıklamada "ABD hükümetine, Başkan Trump'a, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ve tüm ABD halkına bizi eve geri getirdikleri için yürekten teşekkür ederiz" demişti.

Üçlünün serbest bırakılacağını haberini, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından duyurmuştu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/994192995737096192

Trump Twitter mesajında "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun herkesin karşılamak için sabırsızlandığı üç harika beyefendi ile dönüş yolunda olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Sağlıkları yerinde görünüyor" dedi.

Üçlü Kuzey Kore'yi ABD Dışişleri Bakanı'nı taşıyan uçakla terk etti, Japonya'daki Yokota Askeri Üssü'nde daha iyi tıbbi donanımı olan başka bir uçağa nakil oldu.

ABD vatandaşları, devlet karşıtı faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmış, çalışma kamplarına gönderilmişti.

Güney Kore devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Amerikalıların serbest bırakılmasının müzakereler öncesi 'olumlu etki yaratacağını' söyledi.

Güney Kore hükümet sözcüsü Yoon Young-chan, Kuzey Kore'nin altı Güney Koreli tutsağı da serbest bırakacağını duyurdu.

Kuzey Kore İnsan Hakları Komitesi'nin verilerine göre, Kuzey Kore'de haklarında herhangi bir yasal işlem yürütülmeyen 120 bin tutsak olduğu düşünülüyor.

Muhalifler, ülkede Güney Kore DVD'leri izlemekten, ülkeden kaçmaya çalışmaya kadar çok farklı suçlamalarla insanların hapse atılabileceğini söylüyor.

Siyasi tutuklular genelde başka hapishanelere gönderiliyor, bu da çoğunlukla madencilik ve ağaç kesme gibi ağır fiziksel faaliyetlerin zorunlu olduğu çalışma kampları oluyor.

Amerikalı misyoner Kenneth Bae, sağlığı yerinde olmamasına rağmen haftanın altı günü çiftlikte çalışmaya zorlanmıştı.

Serbest bırakılan son Amerikalı Otto Warmbier de otele ait bir işaret panosunu çalmaktan gözaltına alınmış, geçen sene ağır hasta halde serbest bırakılmıştı. Warmbier serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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