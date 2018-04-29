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BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı komadaki ABDli öğrencinin beyninde ağır hasar var

Kuzey Kore tarafından serbest bırakılan ancak ABD'ye ulaştığında komada olduğu görülen öğrenci Otto Warmbier'de 'botulizm' işaretlerine rastlanmazken, beyin dokularında ağır hasar tespit edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Amerikalı doktorlar, Kuzey Kore'nin Ocak 2016'dan bu yana cezaevinde tuttuğu ve hafta içi serbest bıraktığı Otto Warmbier'in sağlık durumuna ilişkin soru ilişkin soru işaretleri olduğunu açıkladı.

Warmbier, Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldıktan sonra ABD'ye dönmüş ancak komada olduğu görülmüştü.

Pyongyang, 22 yaşındaki Amerikalı öğrencinin geçen yıl, bakteriye bağlı bir tür zehirlenme olan botulizme yakalanıp davasından sonra da bir tür uyku hapı alarak komaya girdiğini duyurmuştu.

ABD'ye dönen Otto Warmbier'in doktorları ise 'botulizm işareti görülmediğini' belirtti.

Dr. Daniel Kanter, "Nörolojik durumu en iyi 'tepkisiz uyanıklık sendromu' olarak tanımlanabilir" dedi.

Dr. Kanter, Warmbier'in 'konuşulanları anlamadığını' ve büyük oranda 'beyin dokusu kaybı' olduğunu ve bu belirtilerin ani kalp durması sonucu oluşabildiğini söyledi.

Doktorlar ayrıca, Amerikalı öğrencinin gözaltı süresinde fiziksel şiddete maruz kaldığına dair belirtiler olmadığını da vurguladı.

Warmbier'in solunum yollarında bir tıkanma meydana geldiği ve bunun sonucunda da beyne kan ve oksijen gitmemesi nedeniyle mevcut tıbbi durumuna girdiğine inanılıyor.

Warmbier'in babası Fred Warmbier de Perşembe günkü açıklamasında, oğlunun durumuna ilişkin Kuzey Kore'nin yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söylemişti.

Fred Warmbier, "Amerikalıları tuzağa düşürüyor ve daha sonra rehin alıyorlar. Benim oğlumun başına gelenler gibi" dedi.

Warmbier, oğluna 'uzun bir süre iyi sağlık hizmetinin verilmemesinin de hiçbir bahanesi olmadığını' ifade etti.

Otto Warmbier, Ocak 2016'ta Kuzey Kore'yi ziyareti sırasında bir otelden propaganda tabelası çalarken yakalanmıştı.

Amerikalı öğrenci devlete karşı suç işlediği gerekçesiyle 15 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı.

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