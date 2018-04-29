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BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci 'komada'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ocak 2016'dan beri gözaltında tutulan Otto Warmbier'in serbest bırakıldığını açıkladı. Ailesi ise Warmbier'ın komada olduğunu söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin Ocak 2016'dan beri gözaltında tuttuğu Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'i serbest bıraktığını açıkladı. Ailesi ise Warmbier'ın komada olduğunu söylüyor.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan 22 yaşındaki gencin ailesi, Warmbier'ın davasının hemen ardından hastalandığını, bunun üzerine gence uyku ilacı verildiğini ancak Warmbier'ın o zamandan beri uyanmadığını söyledi.

Rex Tillerson ise Warmbier'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Otto Warmbier, Ocak 2016'da Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği sırada bir otelden propaganda tabelası çalarken yakalanmıştı.

'15 yıl ağır iş cezasına' çarptırmıştı.

Amerikalı öğrenci daha sonra bir televizyon programında, ABD'deki kilise çevresinden insanların ona Kuzey Kore'den bir hatıra getirmesini istediklerini söylemişti.

Warmbier'in serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama, eski NBA yıldızı Dennis Rodman'ın Kuzey Kore'yi ziyaretinin ilk gününde geldi.

Kuzey Kore'de üç Amerikan vatandaşı daha gözaltında bulunuyor.

Son zamanlarda Kuzey Kore'nin yeni füze denemeleri yapması ve ABD'nin askeri müdahalede bulunma tehdidiyle bölgede gerilim artmıştı.

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