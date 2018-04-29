Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'li öğrenci hayatını kaybetti

Kuzey Kore'de yaklaşık 15 ay gözaltında tutulduktan sonra geçen hafta serbest bırakılıp ABD'ye geri gönderilen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in hayatını kaybettiği açıklandı.

22 yaşındaki Warmbier'in bir yıldır komada olduğu ortaya çıkmıştı. 13 Haziran'da Ohio eyaletine ulaşan ABD'li öğrenci tedavi altına alınmıştı.

Kuzey Kore yönetimi, ABD'li öğrencinin gıda zehirlenmesi geçirdiğini, mahkemesinden sonra kendisine bir uyku hapı verildiğini ve o günden sonra komaya girdiğini savunuyor.

Warmbier'in ailesi ise oğullarının komaya nasıl girdiğine dair Pyongyang yönetiminin yaptığı açıklamayı kabul etmediklerini ve oğullarının Kuzey Kore'de gördüğü kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor.

ABD'nin Cincinnati kentinde tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Warmbier'de gıda zehirlenmesi belirtileri bulunmadığı, "ağır bir beyin travması" geçirdiği ve durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Warmbier ailesinden yapılan açıklamada oğullarının ABD'ye geri döndüğünde konuşamadığı, göremediği ve söylenenlere tepki veremediği belirtildi.

Açıklamada "Oğlumuzun Kuzey Kore'de gördüğü korkunç, acı verici kötü muamele bugünkü üzücü sondan başka bir yere ulaşmamızı imkansız kıldı" dendi.

Ailesi de Warmbier'in gözaltında tutulduğu 15 ay boyunca oğullarından haber alamamıştı.

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Otto Warmbier, turist olarak gittiği Kuzey Kore'de 2 Ocak 2016'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmasından yaklaşık bir ay sonra düzenlenen basın toplantısında Warmbier tabelayı "hatıra" olarak çaldığını itiraf etmiş ve gözyaşları içinde "Amacım Korelilerin çalışma motivasyonunu ve iş ahlakını zedelemekti" demişti.

Daha önce Kuzey Kore'de gözaltında tutulan diğer yabancılar da "baskı altında" benzer açıklamalar yaptıklarını söylüyor.

Kuzey Kore Warmbier'i "insani sebeplerden ötürü" serbest bıraktığını açıklamıştı.