T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemesi başarısız oldu

4 bin kilometre menzili olan ve Guam'daki Amerikan üslerini vurabileceği öne sürülen Musudan füzesinin bir hafta içindeki ikinci denemesi de başarısız oldu

20 Ekim 2016 14:00

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemesinin başarısız olduğunu duyurdu.

4 bin kilometre menzili olan ve Guam'daki Amerikan üslerini vurabileceği öne sürülen Musudan füzesinin geçen haftaki denemesi de başarısız olmuştu.

Füze bu yıl içinde toplam sekiz kez denendi. Bunlardan sadece biri başarılı oldu.

Ancak askeri uzmanlar, bu füzelerin gelecek yıla kadar operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor.

ABD, Kuzey Kore'nin son füze denemesini "Yeni bir kışkırtma" olarak niteleyip kınadı.

Birleşmiş Milletler, Pyongyang yönetiminin balistik ve nükleer teknoloji kullanmasını yasaklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Guam AmerikanMusudanKoreKuzey KoreBunlardanMilletler Pyongyang

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24