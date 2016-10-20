Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemesi başarısız oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemesinin başarısız olduğunu duyurdu.

4 bin kilometre menzili olan ve Guam'daki Amerikan üslerini vurabileceği öne sürülen Musudan füzesinin geçen haftaki denemesi de başarısız olmuştu.

Füze bu yıl içinde toplam sekiz kez denendi. Bunlardan sadece biri başarılı oldu.

Ancak askeri uzmanlar, bu füzelerin gelecek yıla kadar operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor.

ABD, Kuzey Kore'nin son füze denemesini "Yeni bir kışkırtma" olarak niteleyip kınadı.

Birleşmiş Milletler, Pyongyang yönetiminin balistik ve nükleer teknoloji kullanmasını yasaklamıştı.