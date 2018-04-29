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Dünya
BBC Türkçe

Kuzey Kore'nin 'hedefindeki' Guam Adası

Pasifik Okyanusu açıklarındaki ABD toprağı Guam Adası, bir tatil cennetinden ibaret değil. 6 bin ABD askerinin konuşlandığı askeri bölgesiyle, stratejik öneme de sahip. Kuzey Kore'nin ABD'ye gözdağı vermek için füze fırlatacağı iddia edilen Guam hakkında

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası Guam Adası, bir tatil cennetinden ibaret değil.

Aynı zamanda 6 bin ABD askerinin konuşlandığı ve nükleer bombaların bulunduğu stratejik bir askeri bölge.

'ateş ve öfkeyle'Guam'ın açıklarına füze saldırısı hazırlığı

Beyaz kumları ve kristal mavisi deniziyle bilinen Guam Adası da, dikkatleri üzerine çekti.

Peki bu ABD toprağı hakkında bilinenler neler?

Telegraph gazetesinin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki yaklaşık 545 kilometrekarelik Guam Adası'nın nüfusu 160 binin üzerinde.

Ada, dünyanın en aktif volkanlarıyla çevrili.

Ada'nın yüzde 30'u, ABD'nin Andersen Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne ait üslere ev sahipliği yapıyor.

1898'de ABD-İspanya savaşı sırasında ABD, adanın kontrolünü eline geçirdi.

ABD'nin en batısındaki toprak parçası olan Guam Adası, eyalet statüsünde değil.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Madeleine Bordallo'nın temsil ettiği adayı, seçimle gelen Vali Eddie Baza Calvo yönetiyor.

Geçtiğimiz 400 yılda, İspanya, ABD ve Japonya'nın yönetimine geçen adaya, 4 bin yıl önce ilk olarak Kamorro etnik grubundan gelen yerliler yerleşmişti.

Guam vatandaşlarının yüzde 40'ı Kamorro yerlilerinden oluşuyor.

Ada, Avustralya'nın Sydney kenti ile Hawai'ye yaklaşık 5 bin km uzaklıkta.

Washington Post gazetesi, ABD'li istihbaratçıların verdikleri bilgilere dayanarak, Pyongyang'ın füzelerine yerleştirebileceği kadar küçük nükleer başlıklar ürettiğini yazmıştı.

Bu, Kuzey Kore'nin ABD'yi tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde vurma kapasitesine sahip nükleer silahlar geliştirdiği anlamına geliyor.

ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Pyongyang ise kararı kınamıştı.

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