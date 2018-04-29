Kuzey Kore'nin 'hedefindeki' Guam Adası

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un füze fırlatmayı planladığı iddia edilen Pasifik Okyanusu'ndaki ABD toprak parçası Guam Adası, bir tatil cennetinden ibaret değil.

Aynı zamanda 6 bin ABD askerinin konuşlandığı ve nükleer bombaların bulunduğu stratejik bir askeri bölge.

Beyaz kumları ve kristal mavisi deniziyle bilinen Guam Adası da, dikkatleri üzerine çekti.

Peki bu ABD toprağı hakkında bilinenler neler?

Telegraph gazetesinin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nun batısındaki yaklaşık 545 kilometrekarelik Guam Adası'nın nüfusu 160 binin üzerinde.

Ada, dünyanın en aktif volkanlarıyla çevrili.

Ada'nın yüzde 30'u, ABD'nin Andersen Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne ait üslere ev sahipliği yapıyor.

1898'de ABD-İspanya savaşı sırasında ABD, adanın kontrolünü eline geçirdi.

ABD'nin en batısındaki toprak parçası olan Guam Adası, eyalet statüsünde değil.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Madeleine Bordallo'nın temsil ettiği adayı, seçimle gelen Vali Eddie Baza Calvo yönetiyor.

Geçtiğimiz 400 yılda, İspanya, ABD ve Japonya'nın yönetimine geçen adaya, 4 bin yıl önce ilk olarak Kamorro etnik grubundan gelen yerliler yerleşmişti.

Guam vatandaşlarının yüzde 40'ı Kamorro yerlilerinden oluşuyor.

Ada, Avustralya'nın Sydney kenti ile Hawai'ye yaklaşık 5 bin km uzaklıkta.

Washington Post gazetesi, ABD'li istihbaratçıların verdikleri bilgilere dayanarak, Pyongyang'ın füzelerine yerleştirebileceği kadar küçük nükleer başlıklar ürettiğini yazmıştı.

Bu, Kuzey Kore'nin ABD'yi tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde vurma kapasitesine sahip nükleer silahlar geliştirdiği anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Pyongyang ise kararı kınamıştı.