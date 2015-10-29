Kuzey Koreliler zorla çalıştırılıyor



BM'ye göre Kuzey Kore on binlerce vatandaşını hiçbir ödeme yapmaksızın zor koşullarda yurtdışına çalışmaya gönderiyor.

BM'nin Kuzey Kore'den sorumlu özel temsilcisi Marzuki Darusman, New York'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin vatandaşlarını Çin, diğer Asya ülkeleri, Rusya ya da Afrika ükelerine çalışmaya gönderdiğini belirterek sistemin zorla çalıştırmadan farkı olmadığını belirtti.

Darusman'ın verdiği bilgilere göre yurtdışına çalışmaya gönderilen Kuzey Korelilerin sayısı 50 bin. Kuzey Kore yönetiminin bu sayede yılda 1 milyar 200 milyon ile 2 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığı tahmin ediliyor.

Gözetleniyorlar

Kuzey Korelilerin yurtdışında inşaat, maden ya da fabrikalarda çalıştığı, çoğu zaman iş sözleşmelerinin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıkları vurgulandı. BM temsilcisi, çalışanların ayrıca güvenlik personeli tarafından da gözetlendiğini kaydetti.

Marzuki Darusman 2010 yılından bu yana BM'nin Kuzey Kore'den sorumlu özel temsilcisi olarak görev yapıyor. Kuzey Kore rejimi Endonezya'daki hukukçularla işbirliği yapmayı reddediyor.