Kuzey Koreli diplomat: Nükleer savaş her an çıkabilir

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'nin yardımcısı Kim In-ryong, BM Genel Kurulu'nun silahsızlanma komitesinde yaptığı açıklamada Kore Yarımadası'ndaki durumun 'sonucu belli olmayan' bir seviyeye geldiğini belirterek, "Her an bir nükleer savaş çıkabilir" dedi.

Kuzey Koreli diplomat yaptığı açıklamada 1970'lerden bu yana ABD'nin 'bu derece aşırı ve doğrudan nükleer tehdidine' maruz kalan tek ülkenin kendileri olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin kendini savunma amacıyla nükleer silaha sahip olmasını savundu.

"Daha tehlikeli olan ABD'nin Kuzey Kore liderliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli planı"

Sputnik'in haberine göre, her yıl ABD ve Güney Kore'nin 'nükleer varlıkları' da kullanarak gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri tatbikatlara işaret eden Kim, daha tehlikeli olanın ise "ABD'nin Kuzey Kore liderliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli planı" olduğunu söyledi.

Kim, bu yıl ülkesinin 'nükleer devlet olmayı tamamladığını' ve böylece 'aralarında atom bombası, hidrojen bombası ve kıtalararası balistik füzelerin de olduğunu çeşitli menzillerde nükleer atış vasıtalarına sahip olarak tam donanımlı bir nükleer güç olduğunu' da söyledi.

"ABD'nin nükleer tehdidi yok edilmedikçe nükleer silahlarımızı görüşme masasına getirmeyeceğiz"

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Ülkesinin nükleer ve füze cephanesini 'değerli startejik varlık' olarak tanımlayan Kim, "ABD'nin düşmanca politikası ve nükleer tehdidi layıkıyla yok edilene kadar nükleer silah ve balistik füzelerimizi hiçbir şart altında görüşme masasına getirmeyeceğiz" dedi.

"ABD kutsal topraklarımızın bir santimini bile işgal etmeye cüret ederse.."

Kuzey Koreli diplomat "ABD anakarası atış menzilimizde ve eğer ABD bizim kutsal topraklarımızın bir santimini bile işgal etmeye cüret ederse dünyanın herhangi bir yerinde ağır cezamızdan kaçamayacak" diye konuştu.

"Kuzey Kore tüm dünyanın nükleerden arındırılmasını destekliyor"

Ülkesinin 'nükleerden arındırılmış bir dünya' umduğunu söyleyen Kim, ABD'nin BM'de 122 ülkenin onayladığı 'Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması' için yapılan görüşmeleri diğer nükleer devletlerle birlikte boykot ettiğini hatırlattı.

Kim "Kuzey Kore nükleer silahların tamamen yok edilmesini ve tüm dünyanın nükleerden arındırılmasını destekliyor. Ancak ABD'nin anlaşmayı reddetmesi ve Kuzey Kore'ye yönelik sürekli nükleer tehdit ve şantajları nedeniyle anlaşmaya katılamıyoruz" dedi.