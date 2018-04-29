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BBC Türkçe

Kuzey Koreli asker sınırı yürüyerek geçip Güney Kore'ye kaçtı

Kuzey Koreli bir asker sabah erken saatlerde dünyanın en sıkı korunan sınırlarından olan askerden arındırılmış bölgeyi yürüyerek geçip Güney Kore'ye kaçtı. Asker gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore'den kaçan bir asker, sabah erken saatlerde, askerden arındırılmış bölgeden (DMZ) geçerek Güney Kore'ye kaçtı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre yerel saatle sabah 08.00 civarında sınırı yürüyerek geçen asker, kontrol noktasının bulunduğu sisli bölgede görüldü.

Kaçan askeri arayan Kuzey Kore ordusu muhafızlarının sınıra yaklaşması üzerine Güney Kore uyarı ateşi açtı.

Sınırı geçen asker, bu yıl içinde Kuzey'den Güney Kore'ye kaçan dördüncü asker oldu.

'dev bağırsak solucanları çıktığı' bildirilmişti.

Güney Kore'nin ulusal ajansı KBS'nin aktardığına göre Perşembe sabahı kaçan asker sınırın Gangwon vilayetinden geçti ve sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Kuzey ile Güney arasındaki askerden arındırılmış bölge dünyanın en sıkı korunan sınır bölgelerinden biri.

Sınır boyu tel örgüler, kameralarla, elektrikli teller ve mayınlarla döşeli.

Güney Kore Perşembe günü yaptığı bir diğer açıklamada da iki Kuzey Koreli balıkçının tekneleriyle Güney karasularına geçip kaçtığını duyurdu.

Kuzey'den her yıl ortalama 1000 kişi Güney'e kaçıyor ancak çok azı askerden arındırılmış bölgeden geçmeye çalışıyor.

Kuzey'den kaçanların çoğu Güney Kore'ye Çin üzerinden geçiyor.

Seul hükümetine göre 1953'ten bu yana 30 binden fazla Kuzey Kore vatandaşı Güney'e kaçtı.

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