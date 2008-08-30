Kuzey Koreli ajan Güney'i cinselliğiyle vurdu

Kuzey Koreli ajan, Güney Kore'ye 'firar ettikten' sonra, 'seksi bir araç olarak kullanarak' ilişki kurduğu Güney Koreli subaydan hayati istihbarat bilgilerini aldı. 20'inci yüzyılın en ünlü kadın casusu olarak tarihe geçen Mata Hari'ye benzetilen Won Jeong-hwa'nın, Güney Koreli subayla ilişkisi sayesinde bu ülkedeki kritik askeri tesisler, Kuzey Kore'den güneye kaçanlar ve Güney Koreli subaylarla ilgil kişisel bilgileri elde ederek ülkesine gönderdiği ortaya çıktı.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 34 yaşındaki güzel ajan, bazı Güney Koreli subaylara suikast girişiminde dahi bulundu.



Güney Koreli subay da gözaltında



Won'un ilişkide olduğu ve ismi sadece Hwang olarak açıklanan subayın da gözaltına alındığı öğrenildi.



Güney Kore'de büyük yankı uyandıran ve özellikle ordu kademesinde paniğe yol açan skandal, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar hesabına çalıştığı için idam edilen Holandalı dansçı ve ajan Mata Hari vakasına benzetiliyor.



Güney Koreli yetkililer, Won'un, son 10 yılda yakalanan ikinci Kuzey Kore ajanı olduğunu açıkladı.







Çin'de ajan olarak çalışmış



Won'un 2001'de Çin'de Güney Koreli bir işadamıyla evlenerek Kuzey Kore'ye girdiği ancak kendisini Kuzey Kore'den kaçan bir mülteci olarak tanıttığı belirtildi. Çiftin kısa sürede boşandığı ve ardından Won'un, o zaman 26 yaşında olan Güney Koreli bir subayla ilişkiye girdiği kaydedildi.



Güney Koreli savcılar, Won'un sık sık Çin'e giderek Kuzey Kore'ye ait bir istihbarat bürosunu ziyaret ettiğini ve görevi için toplam 60 bin dolar tahsisat aldığını açıkladı. Güney Kore'ye gelişinden önce de Won'un, Çin'de istihbarat ajanı olarak çalıştığı ve Kuzey Kore'den kaçan yaklaşık 100 kişinin geri gönderilmesini sağladığı belirtildi.



Halen gözaltında olan Won için henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Eğer suçlu bulunursa yedi yıl hapisten idam cezasına kadar mahkumiyet alabileceği belirtiliyor.



Güney Kore Savunma Bakanı Lee Sang-hee, olayın çok üzücü ve kabul edilemez olduğunu belirtererk, muhtemel sızmalara karşı bütün askerlerin teyakkuzda olmasını istedi.



1950-53 arasında savaşan Güney ve Kuzey Kore arasında barış anlaşması değil bir ateşkes imzalanmıştı. Bu da iki ülkenin teknik olarak hâlâ savaşta olduğu anlamına geliyor. (Star)