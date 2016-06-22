Kuzey Kore'den yeni füze denemesi



Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Musudan tipi orta menzilli balistik füzenin fırlatılması başarısızlıkla sonuçlandı. Böylece Musudan tipi füzelerin fırlatılması bu yıl içinde 4'üncü kez başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

Menzili 2 bin 500 - 4 bin kilometre olan Musudan füzeleri Güney Kore ve Japonya'daki hedefleri vurabiliyor. Füzeler ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan Guam Üssü'nü de tehdit ediyor.

BM'nin yaptırımları engelleyemedi

Kuzey Kore 6 Ocak'ta "başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığını" duyurmuş, 7 Şubat'ta ise "barışçıl uzay programı" kapsamında uzun menzilli roket fırlattığını bildirmişti.

BM Güvenlik Konseyi bunun üzerine Kuzey Kore'ye son 20 yılın en ağır yaptırım paketini mart ayında onaylamıştı.ABD tarafından Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarıyla, Kuzey Kore ile ilgili tüm kargoların zorunlu olarak incelenmesi, bu ülkeye hava taşıtı yakıtı satışının yasaklanması, tüm hafif silah ve konvansiyonel silah satışının sınırlandırılması öngörülmüştü. Bunların yanı sıra kömür, demir, altın gibi maden ihracına sınırlama getirilmişti.