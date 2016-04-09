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Dünya

Kuzey Kore'den yeni kıtalararası balistik füze denemesi

Pyongyang yönetimi, sene başında nükleer deneme yapmış ve uzun menzilli roket fırlatmıştı

09 Nisan 2016 15:55

Kuzey Kore, yeni bir uzun menzilli füze motoru denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Devlet Başkanı Kim Jong-un Sohae Uzay Merkezi'nde yeni kıtalararası balistik füze motoru denemesine bizzat katıldı. Kuzey Kore lideri Kim, geliştirilen yeni motorla Pyongyang'ın elinde düşmanlarını vurmak için daha güçlü bir yol olacağını söyledi .Pyongyang yönetimi, sene başında nükleer deneme yapmış ve uzun menzilli roket fırlatmıştı.

Kuzey Kore'nin 6 Ocak'ta hidrojen bombası denemesi yaptığını iddia etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bu ülkeye yönelik yaptırımları artırma kararı almıştı.

Konsey, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören karar tasarısını kısa bir süre önce oy birliğiyle kabul etmişti.

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