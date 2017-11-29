Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi

Güney Kore haber ajansı Kuzey Kore'nin balistik füze fıtlattığını duyurdu. Askeri yetkililere dayandırılan haberde füzenin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın kuzeyinden fırlatıldığı belirtildi. Balistik füze denemesinin ardından Güney Kore de askeri tatbikat gerçekleştirerek Pyongyang'a karşılık verdi.

Japonya füzenin yaklaşık 50 dakika yol aldığını ve okyanusa, kendi münhasır ekonomik bölgelerine düştüğünü açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning, "Kuzey Kore tarafından fırlatılan muhtemel bir füze tespit ettik. Durumu değerlendirip ek bilgiler elde ettiğimizde bunları paylaşacağız" dedi. Kuzey Kore'nin eylemiyle ilgili ABD Başkanı Donald Turmp da bilgilendirildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından başkanın füze havadayken durumdan haberdar edildiğini yazdı.

Son olarak 15 Eylül'de orta menzilli balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde ABD tarafından "teröre destek veren devletler" listesine eklenmişti.

Washington yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların artacağını açıklamıştı. Pyongyang ABD'nin kararının "ciddi provokasyon" olduğunu belirterek yaptırımların hiçbir zaman işe yaramayacağını açıklamıştı.

AP/AFP/dpa/GY/HS

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