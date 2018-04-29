Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi yaptığını, füzenin yaklaşık 500 km mesafe kat ettikten sonra Japonya Denizi'ne düştüğünü açıkladı.

Füzenin Pazar öğleden sonra batı kıyısına yakın Pukchang bölgesinden atılmış olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nnin füze denemesine Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga denemeyi kınayarak füzenin Japonya sularının dışına isabet ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin yeni seçilen Devlet Başkanı Moon Jae-in, kabinesini acil güvenlik toplantısına çağırdı.

Beyaz Saray ise füzenin, son üç denemede kullanılan füzelerden daha kısa menzilli olduğunun görüldüğünü belirtti.

Kuzey Kore geçen hafta nükleer başlık taşıma kapasitesi olan yeni bir füze denemesi yaptığını açıklamış, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pyongyang'dan füze denemelerini durdurmasını istemişti.

Kuzey Kore medyası ise "ABD'yi vurma kapasitesi olan" silahlarla daha çok deneme yapacaklarını duyurdu.

Ancak füze savunma sisteminin Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği füze denemesine karşı kullanıldığına dair bir işaret yok.