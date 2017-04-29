Kuzey Kore'den yeni 'balistik füze denemesi'

ABD ve Güney Koreli yetkililer, 'nükleer kriz' sürerken Kuzey Kore'nin yeni bir 'balistik füze denemesi' gerçekleştirdiğini açıkladı.

Reuters haber ajansı, ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını saptadıklarını ve ne tür bir füze olduğunu araştırdıklarını belirttiler.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, ülkedeki askeri yetkililere dayandırdığı haberinde yerel saatle Cumartesi günü 16.30 sularında atılan füzenin atıştan saniyeler sonra başarısız olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin füze denemesinden haberleri olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, füze denemesinden saatler önce Kuzey Kore ile süren krize ilişkin Pyongyang hükümetine yönelik uluslararası yaklaşımın sertleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda bir anlaşmaya varılamazsa, bunun yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tillerson Kuzey Kuzey Kore ile ülkeden nükleer silahların çıkarılması konusunda müzakere etmeye hazır olduklarını söylemiş, ancak gerekirse ABD'nin askeri gücünü kullanacağı konusunda da uyarmıştı.

ABD ordusu Pasifik Komutanlığı (PACOM) Sözcüsü Komutan Dave Benham, füzenin Kuzey Kore sınırlarından çıkmadığını doğruladı.

Fransız haber ajansı AFP, Benham'ın "Balistik füze denemesi Pukchang hava sahası yakınlarında meydana geldi" dediğini bildirdi.

Benham füzenin Kuzey Amerika için ise bir tehlike oluşturmadığına dikkat çekti.

Kuzey Kore son haftalarda bazı askeri güç gösterilerinde bulunmuş ancak yaptığı son füze denemesi başarısız olmuştu. ABD ise bölgeye savaş gemileri yolladı ve Güney Kore'de tartışmalı bir füze savunma sistemi kurmaya başladı.

Binlerce ABD askerinin Kuzey Kore'nin komşuları Güney Kore ve Japonya'ya konuşlandırıldığı biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore krizini diplomatik yollarla çözmek istediğini, ancak bu ülkeyle "büyük, büyük bir çatışmanın" mümkün olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında bir savaş çıkması ihtimali olduğunu söyleyen Trump, "Kuzey Kore'yle büyük, büyük bir çatışma ihtimali var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum" demişti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, taraflara müzakere ve diyalog çağrısında bulunmuştu.