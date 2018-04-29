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BBC Türkçe

Kuzey Kore'den üç haftada üçüncü başarılı füze denemesi

Kuzey Kore, kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı. Bu, son üç haftada yaptığı üçüncü başarılı füze denemesi olurken, füze, Japonya karasularına düştü. Japonya, denemeyi protesto etti.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Kore, kısa menzilli Scud füzesi denemesi yaptı ve yaklaşık altı dakikada havada kalan füze, Japonya karasularına düştü.

Kuzey Kore tarafından fırlatılan füze yaklaşık 450 kilometre yol kat etti. Japonya, bu denemeyi protesto etti.

Gözlemciler, yapılan bu testleri, Kuzey Kore'nin savaş başlığı taşıma kapasitesi olan füze üretme konusunda ilerleme kaydettiğinin bir işareti olarak yorumluyor.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer silah ve füze bağlantılı her türlü faaliyeti yasaklayan kararına uymuyor ve özellikle son aylarda füze denemelerine hız vermiş bulunuyor.

ABD Pasifik Komutanlığı, füzenin Kuzey Kore'nin Wonsan kentinden fırlatıldığını ve yaklaşık 6 dakika havada kaldığını bildirdi.

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoşihide Suga gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japonya'nın Sado ile Oki adaları arasındaki münhasır ekonomik bölgeye düştüğünü söyledi.

Güney Kore ordu sözcüsü de füzenin 120 kilometre irtifaya ulaştığını belirtirken, fırlatılan füzelerin "kesin sayısının tespiti için incelemenin sürdüğünü" vurguladı. Bu açıklama, Kuzey Kore'nin birden fazla füze fırlatmış olabileceğini gösteriyor.

Kuzey Kore, bu füze denemesinden bir gün önce de yeni uçaksavar silah sistemini test etmiş ve resmi basın organları ülkenin lideri Kim Jong-un'un yeni silahların testini denetlerken çekilmiş fotoğrafını yayınlamıştı.

Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmiş olan kısa menzilli Scud füzesi yer alıyor. Bu füzelerin revize edilmiş versiyonlarının menzili 1.000 kilometreye ulaşıyor.

Son üç ay içerisinde yapılan ve Kuzey Kore tarafından başarılı olduğu açıklanan denemelerde orta ve uzun menzilli füzeler fırlatılmıştı.

Bunlardan ilki, Kuzey Kore hükümeti tarafından nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni bir tür roket ve ülkenin şu ana kadar elindeki en uzun menzilli nükleer kapasiteye sahip silahı olarak nitelendirilmişti.

Kuzey Kore yönetiminin füze denemelerine daha önce hiç olmadığı kadar hız verdiği görülüyor. Uzmanlar, ülkenin adım adım ABD'yi vurabilecek kıtalararası balistik füze denemesine doğru ilerlediğini söylüyor.

Kuzey Kore, silah programının ABD'nin saldırganlığına bir yanıt olarak geliştirdiğini ifade ediyor.

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