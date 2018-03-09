T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı!

Türk finansal sektörüne gerçekleştirilen siber saldırı sonucu bir para kaybının yaşanmadığı belirtildi

09 Mart 2018 14:55

Siber güvenlik uzmanları, Kuzey Kore’nin Türk finansal sektörüne kapsamlı bir siber saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Araştırmacılar, saldırı sonucunda herhangi bir para kaybının yaşanmadığını belirtti.

‘Hidden Cobra’ ve ‘Lazarus Group’ gibi isimlerle anılan Kuzey Koreli siber suç örgütü, bu ayın başında Türk finans kuruluşlarına sistematik siber saldırılar düzenlemeye başladı. Siber güvenlik şirketi McAfee, hedef alınanlar arasında ‘kamuya ait bir ticaret ve finans kuruluşunun’ da olduğunu duyurdu.

"Hazırlık saldırısı olabilir"

Habertürk’te yer alan habere göre, Kuzey Koreli hacker’lar, Türkiye’ye gerçekleştirdikleri saldırıda Bankshot adıyla bilinen bir zararlı yazılımın geliştirilmiş bir sürümünü kullandılar. Araştırmacılar, saldırı sonucunda herhangi bir para kaybının yaşanmadığını belirtirken, bunun ileride gerçekleştirilmesi planlanan büyük çaplı bir siber soygun için hazırlık olabileceğine dair uyarıda bulundu.

ETİKETLER

siberKuzey KoreTürkiyegüvenlik uzmanlarıTürk finansal sektörüpara kaybıyaşanmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24