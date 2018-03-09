Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı!

Siber güvenlik uzmanları, Kuzey Kore’nin Türk finansal sektörüne kapsamlı bir siber saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Araştırmacılar, saldırı sonucunda herhangi bir para kaybının yaşanmadığını belirtti.

‘Hidden Cobra’ ve ‘Lazarus Group’ gibi isimlerle anılan Kuzey Koreli siber suç örgütü, bu ayın başında Türk finans kuruluşlarına sistematik siber saldırılar düzenlemeye başladı. Siber güvenlik şirketi McAfee, hedef alınanlar arasında ‘kamuya ait bir ticaret ve finans kuruluşunun’ da olduğunu duyurdu.

"Hazırlık saldırısı olabilir"

Habertürk’te yer alan habere göre, Kuzey Koreli hacker’lar, Türkiye’ye gerçekleştirdikleri saldırıda Bankshot adıyla bilinen bir zararlı yazılımın geliştirilmiş bir sürümünü kullandılar. Araştırmacılar, saldırı sonucunda herhangi bir para kaybının yaşanmadığını belirtirken, bunun ileride gerçekleştirilmesi planlanan büyük çaplı bir siber soygun için hazırlık olabileceğine dair uyarıda bulundu.